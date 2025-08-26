Gruppchef stöd fastighetsutveckling- Eskilstuna eller Stockholm
Fortifikationsverket / Företagsekonomjobb / Stockholm Visa alla företagsekonomjobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Ekerö
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en gruppchef till Ledningsstaben som ska arbeta med analys, förberedelser samt uppföljning av fastighetstransaktioner. Vill du arbeta med stöd till förvärv av fastigheter på Fortifikationsverket samt vara med och bidra till Sveriges försvarsförmåga, ansök redan idag!
Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - leda i tillväxt och förändring
Fastighetsutvecklingsenheten ansvarar för Fortifikationsverkets samtliga fastighetstransaktioner. Detta innebär i praktiken både förvärv för nyetableringar, förvärv invid befintliga etableringar samt till del avyttring genom försäljning. Enheten svarar även för myndighetens lantmäterifrågor.
Fastighetsutvecklingsenheten har ca 20 medarbetare och består av fastighetsutvecklare, fastighetsstrateger, verksarkitekt, investeringsledare, fastighetscontroller.
Som gruppchef stöd fastighetsutveckling stöd har du en operativ chefsroll med ansvar för gruppens samt egna arbetsuppgifter. Du bidrar till enhetens utveckling tillsammans med enhetschefen, du har budget-, resultat- och personalansvar samt bidrar till enhetens framdrift. Gruppen hanterar följande:
• Analys och förberedelser för transaktioner inklusive finansiella- och redovisningsmässiga överväganden
• Finansiell uppföljning och avslut av förvärv
• Anläggningsredovisning inklusive K3-regelverket
• Prognoser för låneram och försäljningsplan
• Hyresprognos
• Processutveckling inom fastighetstransaktioner
• Stöd till gransknings- och revisionsarbete
I rollen kommer du även arbeta med att ta fram beredningsunderlag för rapportering och beslut samt analyser till chef och verksledning. Resor ingår i tjänsten då Fortifikationsverket har verksamhet i hela landet.Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
För den här tjänsten har du universitetsutbildning inom ekonomi med som lägst kandidatexamen med inriktning redovisning/finansiering. Tjänsten förutsätter att du har mångårig aktuell erfarenhet av att arbeta med både fastighetsekonomi och fastighetsfinansiering samt att du har dokumenterat goda kunskaper inom redovisning med inriktning på transaktioner. Vidare att du har goda ledaregenskaper samt en vass analytisk förmåga. Du har erfarenhet av att prestera under högt arbetstempo och korta tidsförhållanden.
Vi förutsätter också att du har god kunskap och erfarenhet av arbete i administrativa IT- stödsystem och Microsoft Office och det är meriterande om du har arbetat i ett eller flera fastighetsstödssystem Du har även utmärkta kunskaper i svenska i tal och skrift och har körkort med minst klass B.
Det är meriterande om du har kunskaper eller erfarenhet inom försvars- eller säkerhetssektorn, arbete inom offentlig sektor eller nationellt spridd verksamhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i säkerhetsklassad tjänst.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som gruppchef på Fortifikationsverket behöver du vara trygg och relationsskapande samtidigt som du har en hög säkerhetsmedvetenhet och integritet. Du uppnår hög kvalitet i ditt arbete genom att vara ansvarstagande och du har förmågan att styra, leda och följa upp samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar. För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbets- och kommunikationsförmåga och vara självgående med god strukturell förmåga.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1100 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Placeringsort är Eskilstuna eller Stockholm alternativt enligt överenskommelse. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med cv och personligt brev senast 5 september 2025. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande enhetschef Karl-Martin Svärd, 010-44 44 844 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9477257