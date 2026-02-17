Gruppchef/psykolog till Rättsmedicinalverket i Stockholm
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din kompetens bidrar till att stärka rättssäkerheten? Rättsmedicinalverket är expertmyndigheten som ger rättsväsendet underlag för viktiga beslut från rättsmedicin och forensiska analyser till rättspsykiatriska utredningar. Oavsett om du arbetar i kärnverksamheten eller i en stödjande roll är du en del av något större, att bidra till ett rättssäkert samhälle.
Rättsmedicinalverket har fått två nya uppdrag - att utföra riskbedömningar på uppdrag av Kriminalvården gällande fråga om villkorlig frigivning samt att utföra särskilda riskutredningar gällande säkerhetsstraff på uppdrag av domstol. Verksamhetens organisation och struktur formas under närmsta år tillsammans med uppdragsgivare och medarbetare. Ikraftträdande för uppdragen är 1 januari 2026 respektive 1 mars 2026. För att möta en ökad ärendemängd och nya arbetsuppgifter kommer vi att rekrytera ett antal nya medarbetare under 2026.
Vi söker en legitimerad psykolog som vill kombinera kliniskt arbete med ett uppdrag som gruppchef i en specialiserad rättspsykiatrisk miljö i Stockholm, beläget i närheten av Huddinge sjukhus.
Ditt uppdrag
Som gruppchef för psykologgruppen kommer du bland annat att arbeta med arbetsledning, ha personal- och budgetansvar, delta i enhetens ledningsgrupp och arbeta med kvalitet, uppföljning och verksamhetsutveckling. Som psykolog kommer du att arbeta med kliniska arbetsuppgifter genom de utredningar som verksamheten utför. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra professioner inom den rättspsykiatriska avdelningen i såväl chefsrollen som i psykologrollen.
Kvalifikationer
• Du är legitimerad psykolog
• Du har mångårig erfarenhet av arbete med psykologutredningar
Meriterande
• Erfarenhet av rättspsykiatrisk utredningsverksamhet
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling, ledningsuppdrag eller från chefsrollen inom offentlig sektor
Personliga egenskaper och förmågor
Du är intresserad av chefsrollen och dess både administrativa och strategiska aspekter. Som chef behöver du kunna samarbeta och skapa dialog med kollegor och medarbetare inom myndigheten. Du behöver också ha förmåga att ta initiativ och skapa förtroende.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning, tillträde enligt överenskommelse och placering vid den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm, beläget i närheten av Huddinge sjukhus.
Detta är en kombinerad tjänst med arbetsuppgifter dels som gruppchef, dels som psykolog.
Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige vilket innebär att resor i tjänsten kan förekomma. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete del av arbetstid.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll genom att kontrollera belastningsregister inför anställning. RMV tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 10 mars 2026. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i denna rekrytering.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta enhetschef Patrik Backgård tfn 010 483 4525. Du kan också kontakta HR - specialist Eva Mörnås Mörner tfn 010 - 483 4909. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar sjuksköterskor, psykologer, rättspsykiater, socionomer, skötare, administratörer och många fler på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelning för rättspsykiatri undersöker på uppdrag av domstol om en person som är misstänkt för brott begått detta under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Vi gör också riskbedömningar när livstidsdömda ansöker om tidsbegränsat straff. Avdelning för rättspsykiatri består av två rättspsykiatriska undersökningsenheter placerade i Stockholm och Göteborg samt enheten för samordning placerad vid huvudkontoret i Stockholm.
Det här gör vi:
Rättspsykiatri - Rättsmedicinalverket (rmv.se) Ersättning
