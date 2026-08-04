Gruppchef produktion, Meribel Pharma Karlskoga
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2026-08-04
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Är du en engagerad och driven ledare som är redo för nya utmaningar?
Vår anläggning i Karlskoga är specialiserad på tillverkning och packning av halvfasta och flytande produkter. Karlskoga‐siten har ett brett tjänsteutbud, inklusive terminalsterilisering och produktion av WFI. Anläggningen har även en specialiserad infrastruktur som är utformad för att uppfylla de höga krav som ställs vid produktion av kontrollerade läkemedel, oftalmiska lösningar och sterila halvfasta beredningar.
Våra maskinoperatörer inom tillverkningen är uppdelade i två team. De leds av gruppchefer och teamledare som har ett tätt samarbete och rapporterar till företagets produktionschef.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
I rollen som gruppchef ansvarar du för den dagliga produktionen, utveckling av medarbetare och verksamhet samt deltar i förbättringsprojekt.
Gruppchefens huvudsakliga ansvar är:
Arbetsledning
Säkerställa bemanning och kompetensutveckling.
Arbetsmiljöansvar, planera och utföra skyddsronder, arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal etc.Profil
Vi söker en erfaren och engagerad ledare med fokus på säkerhet, produktions- och kvalitetsförbättringar, som genuint brinner för att arbeta med människor och att utveckla både individer och team.
I den här rollen är du en närvarande och lyhörd ledare som skapar trygghet, motivation och tydlighet i vardagen. Du har en stark vilja att stötta dina medarbetare i deras utveckling och att tillsammans nå uppsatta mål. Som gruppchef tar du ansvar för att bygga ett positivt arbetsklimat där samarbete, respekt och öppen dialog är en naturlig del av kulturen. Du trivs i en roll där du får kombinera verksamhetsfokus med ett stort fokus på ledarskap och relationsbyggande.
Vi söker dig som är kommunikativ, prestigelös och lösningsorienterad, en person som ser potential i andra och som motiveras av att göra skillnad på riktigt.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Erfarenhet av att leda relativt stora personalgrupper och bemanningsplanering är värdefullt.
Det krävs att du kan kommunicera väl på både svenska och engelska i tal och skrift.
Naturvetenskaplig eller teknisk utbildning är meriterande, liksom erfarenhet från läkemedels- eller livsmedelsindustri.
Välkommen att bli en del av vårt team – där din kompetens gör skillnad!
Meribel Pharma Solutions Meribel Pharma Solutions grundades 2024 och är en nischad, medelstor CDMO som specialiserar sig på att tillhandahålla skräddarsydda farmaceutiska lösningar till läkemedelsföretag. Med huvudkontor i Storbritannien och 11 anläggningar i Sverige, Frankrike och Spanien erbjuder vi specialistkompetens inom sterila multidoser, frystorkning, dospåsar och stickförpackningar samt tjänster för att stödja utveckling från koncept till kommersialisering. Vi är dedikerade till att lyfta läkemedelstjänster till nya höjder och leverera omfattande support genom varje steg av en produkts resa, oavsett om produkten är en oral fast dos, flytande eller halvfast. Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida: https://meribelpharma.com/.
Vad vi erbjuder dig:
Hos oss blir du en viktig del av ett företag som är på en spännande resa. Här får du arbeta i en miljö där förbättringsarbete verkligen gör skillnad – både för verksamheten och för dina kollegor.
En ren och strukturerad GMP-miljö med stabila processer.
Ett team som värdesätter samarbete och utveckling.
En arbetsplats där kvalitet och säkerhet står i centrum, och där du har möjlighet att växa och påverka.
Förmånliga villkor med kollektivavtal, ATK-dagar och friskvårdsbidrag och ledig alla klämdagar.
Låter det här intressant för dig?
Vid frågor om tjänsten, kontakta: Produktionschef Anna-Karin Sinclair, mailto:Anna-Karin.Sinclair@meribelpharma.com
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta: HR-Generalist Sandra Lindell, mailto:Sandra.Lindell@meribelpharma.comSå ansöker du
Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-08-02.
Meribel Pharma i Karlskoga håller stängt under veckorna 28–31. Under denna period kommer rekryteringsprocessen att vara pausad.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meribel Pharma Karlskoga AB
(org.nr 556662-4366)
Box 410 (visa karta
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691 27 KARLSKOGA Arbetsplats
Meribel Pharma - Karlskoga Jobbnummer
10020554