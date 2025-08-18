Gruppchef, operatörer till Polisens kontaktcenter i Nässjö
2025-08-18
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Öst består av Södermanland, Östergötland och Jönköpings län. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, utredningsenheten och underrättelseenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta görs genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i region Öst.
Polisens kontaktcenter i region Öst ingår i den operativa enheten och har som uppgift att vara det första steget i en effektiv och kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess med fokus på brottsuppklarning och brottsofferbemötande. Polisens kontaktcenter har i dag som uppgift att ta emot anmälningar, tips och lämna upplysningar till allmänheten. Dessutom är polisens kontaktcenter en viktig del i den initiala utredningsprocessen och i polisens arbete med att lösa brott.
Som gruppchef vid PKC är du en del av medborgarnas första kontakt med polisen. Operatörerna vid PKC, som du är chef över, upprättar anmälningar och tar emot tips från allmänheten. Flödet är stort och varierande.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Uppdraget som gruppchef inom Polisens kontaktcenter
Som chef för en operatörsgrupp rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Minst 6 månaders aktuell erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
• Ingått i ledningsforum
• Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• Polisexamen enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
alternativt för funktionen relevant utbildning och/eller relevant erfarenhet
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• Flerårig erfarenhet av personalansvar
• Erfarenhet av att ha verkat som Förundersökningsledare
• Erfarenhet av brottsbekämpande verksamhet
• Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna verksamheten
• Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
• Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• analys och helhetssyn
• mål och resultat
• utveckling och förändring
• social säkerhet
• muntlig och skriftlig kommunikation
• skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas
ÖVRIGT
• Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
• Placering i Nässjö
• Arbetstiden är veckoplanerad 5:2
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
