Gruppchef mikrobiologisk kvalitetskontroll, Meribel Pharma Karlskoga
Meribel Pharma Karlskoga AB / Naturvetarjobb / Karlskoga Visa alla naturvetarjobb i Karlskoga
2026-06-23
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Är du en engagerad och driven ledare som är redo för nya utmaningar?
Vår anläggning i Karlskoga är specialiserad på tillverkning och packning av halvfasta och flytande produkter. Karlskoga‐siten har ett brett tjänsteutbud, inklusive terminalsterilisering och produktion av WFI. Anläggningen har även en specialiserad infrastruktur som är utformad för att uppfylla de höga krav som ställs vid produktion av kontrollerade läkemedel, oftalmiska lösningar och sterila halvfasta beredningar.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi erbjuder ett mångsidigt och utmanande arbete där du kommer att vara en nyckelperson på vårt mikrobiologiska laboratorium. Rollen ställer höga krav på gedigen erfarenhet av dynamiskt ledarskap, där du framgångsrikt har lett verksamheter med både strategiska och operativa dimensioner.
För att trivas hos oss motiveras du av en varierad roll där du kombinerar ledarskap med ett aktivt operativt arbete nära verksamheten.
Du kommer att ha personal- och arbetsmiljöansvar för grupperingen bestående av laboratorieingenjörer inom mikrobiologi och förpackningsmaterial samt en produktionshygieniker. Samtidigt är du en naturlig del av det dagliga arbetet och bidrar aktivt i laboratoriets operativa verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bl a att vara att:
Ansvara för ledning, utveckling och coachning av underställd personal i en komplex och dynamisk miljö.
Driva och samordna verksamhetens arbete inom mikrobiologi och produktionshygien, inklusive projektledning och deltagande i tvärfunktionella projekt, exempelvis vid införande av nya produkter och processutrustning.
Utbilda och vidareutveckla personal inom produktionshygien och mikrobiologi.
Säkerställa kvalitet och regelefterlevnad genom att ansvara för processer, såsom steriliseringsprocessen, samt delta vid interna och externa inspektioner.
Stödja organisationen i kvalitets- och förbättringsarbete, inklusive avvikelsehantering, utredningar, valideringar och ändringsärenden.Profil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av dynamiskt ledarskap, där du framgångsrikt har kombinerat strategiskt ansvar med operativ närvaro. Du drivs av att utveckla både människor och verksamhet och trivs i en roll där du växlar mellan ledarskap och hands-on arbete.
Vidare har du:
Akademisk utbildning med fördjupad kunskap inom mikrobiologi.
Dokumenterad erfarenhet av dynamiskt ledarskap.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Erfarenhet av mikrobiologiska analyser, (meriterande inom läkemedelstillverkning).
Erfarenhet av arbete i riskbaserad verksamhet (meriterande).
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, vi tror att du är:
Trygg och tydlig i ditt ledarskap: skapar struktur, sätter ramar, driver förändring framåt och bygger förtroende.
Prestigelös: hjälper till där det behövs och delar kunskap.
Verksamhetsnära: trivs i dialog med medarbetare för att skapa fungerande lösningar.
Lösningsorienterad: flexibel, anpassningsbar och hittar vägar framåt.
Välkommen att bli en del av vårt team – där din kompetens gör skillnad!
Meribel Pharma Solutions Meribel Pharma Solutions grundades 2024 och är en nischad, medelstor CDMO som specialiserar sig på att tillhandahålla skräddarsydda farmaceutiska lösningar till läkemedelsföretag. Med huvudkontor i Storbritannien och 11 anläggningar i Sverige, Frankrike och Spanien erbjuder vi specialistkompetens inom sterila multidoser, frystorkning, dospåsar och stickförpackningar samt tjänster för att stödja utveckling från koncept till kommersialisering. Vi är dedikerade till att lyfta läkemedelstjänster till nya höjder och leverera omfattande support genom varje steg av en produkts resa, oavsett om produkten är en oral fast dos, flytande eller halvfast. Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida: https://meribelpharma.com/.
Vad vi erbjuder dig:
Hos oss blir du en viktig del av ett företag som är på en spännande resa. Här får du arbeta i en miljö där förbättringsarbete verkligen gör skillnad – både för verksamheten och för dina kollegor.
En ren och strukturerad GMP-miljö med stabila processer.
Ett team som värdesätter samarbete och utveckling.
En arbetsplats där kvalitet och säkerhet står i centrum, och där du har möjlighet att växa och påverka.
Förmånliga villkor med kollektivavtal, ATK-dagar och friskvårdsbidrag och ledig alla klämdagar.
Låter det här intressant för dig?
Vid frågor om tjänsten, kontakta: Kvalitetschef QA/QC Chamilla Chahin, mailto:Chamilla.Chahin@meribelpharma.com
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta: HR-Generalist Sandra Lindell, mailto:Sandra.Lindell@meribelpharma.comSå ansöker du
Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-08-02
Meribel Pharma i Karlskoga håller stängt under veckorna 28–31. Under denna period kommer rekryteringsprocessen att vara pausad.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meribel Pharma Karlskoga AB
(org.nr 556662-4366)
Box 410 (visa karta
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691 27 KARLSKOGA Arbetsplats
Meribel Pharma - Karlskoga Jobbnummer
9975336