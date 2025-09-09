Gruppchef inriktning Rehab/Prehab till Halmstad (Vikariat)
2025-09-09
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Om tjänsten
I rollen som Vikarierande Gruppchef rehab/prehab går du in i en etablerad och viktig befattning inom Samhall. Det är en chefsroll i vår första linje vilket innebär att du har personalansvar för medarbetare i komplexa rehabiliteringsärenden för att säkra att de får det stöd de behöver för att kunna återgå till arbete på ett hållbart sätt. Vägen för dina medarbetare är ofta lång, men målet är att de ska utveckla ett yrkeskunnande och sin arbetsförmåga för att vara rustade för ett jobb utanför Samhall. På Samhall pågår också ett stort arbete med att jobba preventivt; bland annat inrättas en ny roll med fokus på vad vi kallar "prehabilitering". Här har du också ett viktigt forum och duktiga kollegor att samarbeta med.
I denna roll skapar och bibehåller du nätverk och relationer. Förutom ett nära ledarskap för dina medarbetare samarbetar du dagligen med dina kollegor internt (områdeschefer, HR och stödfunktioner). Du har även externa kontakter med handläggare på Försäkringskassan.
Detta är också en roll där du bidrar till utvecklingen av Samhalls sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, vilket du gör genom att ingå i interna nätverk.
Vi erbjuder dig
Som gruppchef rehab påbörjar du din läranderesa i vår egen Samhallskola när du börjar hos oss och du erbjuds en av Sveriges bästa ledarutbildningar. Här utvecklas du som ledare oavsett tidigare erfarenhet och bygger specifik kunskap kring att leda personer med funktionsnedsättning. I detta sammanhang lär du också känna kollegor runtom i landet, bygger nätverk och utväxlar erfarenheter.
Du bidrar med
För dig är det ett aktivt val att söka dig till en ledarbefattning och det är erfarenhet som du har med dig sedan tidigare. Ledarskap kan du dock ha tränat på i olika sammanhang, så detta får du möjlighet att berätta om under rekryteringsprocessen. Som ledare bygger du relationer för att skapa förtroende och ett gott samarbetsklimat. Du kommunicerar tydligt och kan anpassa din kommunikationsstil efter olika personers behov. Du ser att du lär dig nytt genom de personer du leder och får bekräftelse genom att se dina medarbetare utvecklas.
Med tanke på den här rollens inriktning på rehabilitering kommer vi också att fråga dig i vilken utsträckning du arbetat med detta. Vi är nyfikna på dina exempel på mer komplexa ärenden som du hanterat eftersom det är en stor del av det dagliga arbetet.
För att trivas i rollen tror vi att du är/har:
Väl insatt i Försäkringskassans regelverk
Någon form av ledarskapserfarenhet
Goda dokumenterade erfarenheter av arbete med rehabilitering
Erfarenhet av operativt arbete med individutveckling
Tidigare arbete/samverkan med Försäkringskassan, Företagshälsovård och Arbetsförmedlingen
Tidigare arbete med att ta fram arbetsanpassningar och arbetshjälpmedel
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Ansökan och praktisk information
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll. Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Vikariat 12 månader
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Tjänstens omfattning: 100%
Geografisk placering: Halmstad men med arbetsområde Halland
Sista dag att ansöka är 2025-09-30Kontaktuppgifter för detta jobb
Rekryteringsansvarig, Patrik Otterdahl
Verksamhetschef, Carolina Shulemaja, carolina.shulemaja@samhall.se
Fackliga kontaktuppgifter
Susanne Petterson, Unionen, 070-2826191
Linda Hinderyd, Ledarna, 072-2044967
Asim Zilic, Saco, 070-3594515 Ersättning
