Gruppchef inom lokalvård & stationstillsyn till MTR Facility Management!
MTR Tunnelbanan AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-09-05
MTR är en av världens främsta operatörer för järnvägsbunden trafik och har sin bas i Hongkong. I Sverige är vi över 3500 kollegor som driver tunnelbanan, fordonsunderhållsbolaget MTR Tech och MTR Facility Management. Vårt uppdrag är att underlätta människors vardag och länka samman och utveckla hållbara samhällen.
För mer information om MTR besök www.mtrnordic.se.
På Facility Management levererar vi tjänster till resenärer, Trafikförvaltningen och MTRs bolag för att öka leveranssäkerheten och vara konkurrenskraftiga. Vår strategi innefattar ökad effektivitet, konsolidering och affärsutveckling med fokus på extern försäljning.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Vi söker en gruppchef till avdelningen lokalvård & tillsyn station lokalbanor. Du kommer att ansvara för stationsvården på tilldelat område som innefattar Saltsjöbanan-Tvärbanan Nockebybanan-Lidingöbanan och Spårväg City. Tillsammans med områdeschefen ansvarar du för att säkerställa leveransen av stationsvården gentemot våra uppdragsgivare.
Rollen som Gruppchef är operativ i den dagliga driften med vissa strategiska inslag. I tjänsten ingår personalansvar för cirka 15-20 lokalvårdare. Att ha ett coachande förhållningssätt är en grundpelare i vårt ledarskap och du arbetar därför med ett närvarande ledarskap och är ofta ute och träffar dina medarbetare på stationerna. Rollen som gruppchef innefattar personalledning, utvecklingssamtal, kontinuerliga arbetsplatsmöten och arbetsmiljöansvar för din personalgrupp.
Dina huvudsakliga uppgifter är:
• Säkerställa att avdelningens ärenden och avvikelser hanteras på ett säkert, effektivt och professionellt sätt gentemot kund, samarbetspartners och uppdragsgivare.
• Säkra att medarbetare följer säkerhetsrutiner och processer gällande arbete i säkerhetszon och att det löpande arbetet utförs enligt gällande säkerhetsrutiner och med rätt behörigheter.
• Leda, utveckla och skapa goda förutsättningar för medarbetarna att nå sina lång- och kortsiktiga mål samt genom ditt ledarskap fånga upp och driva förändringsarbete i den egna gruppen.
• Säkerställa uppföljning av nyckeltal, fakturahantering samt identifiera och driva kostnadsbesparingar och effektiviseringar i leverantörsledet och i dess leverans.
• Säkerställa en god och kostnadseffektiv bemanning samt en kort- och långsiktig planering så att avdelningen har nödvändiga behörigheter.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Gruppchef hos oss är du trygg och kommunikativ med ett prestigelöst förhållningssätt till din omgivning. Du är inte rädd för att fatta beslut och samarbetar väl med berörda parter. Vi söker dig som trivs bäst när du får arbeta med förändringsarbete. Du har ett starkt kvalitetstänk i det arbete du utför och är van vid att prioritera dina åtaganden. Med ett strukturerat och utvecklingsbenäget arbetssätt driver du dina arbetsuppgifter hela vägen in i mål.
Vidare har du:
• Minst en gymnasial utbildning och det är meriterande om du har en eftergymnasial examen
• Minst tre år erfarenhet från en liknande roll med fullt personalansvar
• Erfarenhet av arbete inom lokalvård är meriterande
• Goda kunskaper i både svenska och engelska
• Goda kunskaper i Officepaketet
• B-körkort
Tjänsten är på heltid dag men det förekommer även visst helgarbete då du kan komma behöva vara i tjänst. Du ingår i ett team med andra gruppchefskollegor och rapporterar till Områdeschef. Som Gruppchef arbetar du med frihet under ansvar och tjänsten förutsätter att du fördelar din tid för att säkra din drift. Stationering för närvarande i Ulvsundadepån.
ÖVRIGT
Med oss på MTR gör du skillnad i människors vardag och för samhället omkring oss. Vi utmanar gamla sanningar och hittar nya lösningar för att utveckla oss själva och de samhällen där vi finns. Det har gjort oss till ett av världens ledande tågbolag. Våra värderingar är den röda tråden i vårt dagliga arbete: utmärkt service, ömsesidig respekt, ständig utveckling och mätbara resultat. De hjälper oss att skapa säkra resor, nöjda kunder och medarbetare som trivs. Vi är ett stort bolag vilket ger dig ett brett nätverk och möjligheter att utvecklas.
Förmåner
Som anställd hos MTR får du en rad förmåner, som SL-kort med resor i hela Stockholms län och Ticket Rikskortet till förmånsbeskattning. Förutom friskvårdsbidrag kan vi även erbjuda rabatter hos flera träningsanläggningar och företag inom friskvård.
Vill du arbeta tillsammans med oss på MTR?
Välkommen med din ansökan i form av ett CV och besvara ett antal urvalsfrågor. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterandechef Linda Darell, Head of Vehicle Care, via Linda.Darell@mtr.se
. Frågor gällande processen Isabel Paymandar, Talent Acquisition Business Partner via Isabel.Paymandar@mtr.se
Ansökan sker via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Urval och intervjuer sker löpande. Som ett led i rekryteringen använder vi oss av urvalstester.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
