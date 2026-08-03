Gruppchef Infrastruktur och system till Västerviks kommun
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Vi söker en Gruppchef för Infrastruktur och system till Västerviks kommuns IT- och digitaliseringsenhet.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som gruppchef leder, utvecklar och följer du upp arbetet i gruppen som ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av kommunens tekniska IT-plattformar – servrar, lagring, nätverk, säkerhetsplattformar och centrala systemkomponenter. Gruppen ansvarar också för driften av kommunens många verksamhetssystem. Du säkerställer att gruppen levererar en stabil, säker och kostnadseffektiv infrastruktur som möjliggör kommunens verksamheter och digitaliseringsarbete.
Rollen innebär fullt personalansvar för gruppens medarbetare. Du bygger en välfungerande, samverkande och kompetensutvecklad grupp. Givet teknikinnehållet i gruppens uppdrag agerar du som "working manager" – med tyngdpunkt på ledarskap men med tillräcklig teknisk förståelse för att kunna bidra i tekniska prioriteringar, kravställningar och beslut. Du ingår i IT-enhetens ledningsgrupp (IT LG) och bidrar till enhetens övergripande styrning, strategi och utveckling.
En viktig del av uppdraget är att skapa struktur och tydlighet i en grupp som arbetar med både planerat utvecklingsarbete och löpande drift. Gruppen arbetar agilt med sprintbaserad planering, där du driver sprintplanering och backlog-prioritering tillsammans med gruppen.
Tjänsten kan komma att omfatta arbete med information, system och verksamheter som ställer höga krav på säkerhet och struktur. I uppdragets innehåll sker samverkan med flera delar av kommunen, bolag, leverantörer samt andra externa parter.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Fullt personalansvar inklusive rekrytering, introduktion, medarbetarsamtal, lönesamtal, arbetsmiljö och kompetensutveckling.
• Driva sprintplanering och backlog-prioritering tillsammans med gruppen och säkerställa att leveranser håller överenskommen kvalitet och tidsram.
• Följa upp ärendeflödet från verksamheterna, prioritera eskaleringar och balansera planerat arbete mot reaktivt ärendearbete.
• Aktivt planera och följa upp gruppens budget, identifiera investeringsbehov och rapportera ekonomiska avvikelser.
• Driva och delta i utvecklingsinitiativ och projekt som berör gruppens ansvarsområde, inklusive pågående M365-transformation.
• Agera som working manager och bidra aktivt i tekniska diskussioner, prioriteringar och vägval.
• Föredra teknikval, principbeslut och större förändringar inför IT-chef, IT LG och andra beslutsforum.
• Samverka nära med IT-arkitekt, IT-säkerhetssamordnare, övriga gruppchefer och externa leverantörer.
• Delta aktivt i IT-enhetens ledningsgrupp och bidra till övergripande styrning, strategi och måluppföljning.
Din kompetens
Vi söker dig som har relevant utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap med personalansvar, gärna i en tekniknära miljö. Du har god förståelse för IT-infrastruktur och erfarenhet av att planera och följa upp budget och ekonomi. Du har också erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsinitiativ i en tekniktung miljö.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av flera av följande:
• Ledarskap med personalansvar i en IT- eller tekniknära miljö
• IT-infrastruktur: servrar, lagring, nätverk, virtualisering och grundläggande säkerhet
• Budget- och ekonomiuppföljning i en driftnära verksamhet
• Agila arbetssätt, sprintplanering och backlog-hantering
• Större transformationsinitiativ, t.ex. molnresor eller M365-införande
• Leverantörsstyrning och arbete med upphandlade tjänster
• ITIL-processer och strukturerad förändringshantering
• Förståelse för informationssäkerhet, NIS2, säkerhetsskydd och relaterade regelverk
• Arbete inom offentlig sektor, gärna kommun eller region
• Arbete nära arkitekturfunktioner och strategiskt IT-arbete
Du är tydlig i både muntlig och skriftlig kommunikation, har god samarbetsförmåga och kommunicerar väl med både tekniska och icke-tekniska målgrupper. Vi tror att du är en person med ett coachande och tydligt ledarskap som har förmåga att bygga och utveckla team. Du har god strukturell förmåga, kan prioritera mellan planerat arbete och löpande händelser och driver frågor framåt även när förutsättningarna inte är helt klara från början. Goda kunskaper i svenska krävs, både i tal och skrift.Övrig information
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas vilket innebär att man måste vara svensk medborgare samt att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan eventuell anställning.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Välkommen med din ansökan!
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar Västerviks kommun med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via http://www.telinrekrytering.se/
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi kommer även göra bakgrundskontroll på dig som slutkandidat.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Richard Herbertsson på telefon 072-33 77 455 eller e-post mailto:richard@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På https://flyttahit.nu/
kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telin Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 559405-4529), https://telinrekrytering.se/
593 30 VÄSTERVIK Arbetsplats
Telin Rekrytering & Konsult Kontakt
VD
Richard Herbertsson richard@telinrekrytering.se +46723377455 Jobbnummer
10018690