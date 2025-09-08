Gruppchef HSL-sökes till vår nya verksamhet - Villa Brage i Danderyd
Det här är ett jobb för dig som är driven, vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till hälsa och livskvalitet för dem som bor hos oss.
Januari 2026 öppnar vi Villa Brage - ett toppmodernt äldreboende med trevliga omgivningar i Djursholm.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig: * Ledarprogram via vår egen utbildningsorganisation Lära * Förmånsportal med rabatter och erbjudanden * Coachande och stöttande chefer nära dig * Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende * Karriär- och utvecklingsmöjligheter * Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder * Kollektivavtal
Om rollen I rollen som gruppchef-HSL så leder och utvecklar du HSL-teamet. För oss är det viktigt att du vill vara aktiv och närvarande i verksamheten och du kommer att vara omvårdnads ansvarig sjuksköterska. Du kommer att ansvara för att följa upp att företagets värderingar, aktuella avtal och att gällande lagstiftning efterlevs.
Det är också i verksamheten som du vårdar och utvecklar relationerna med medarbetare, boende och närstående. Du har även goda relationer med relevanta myndigheter. Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i hens ledningsgrupp.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor. Det är självklart att du som enhetschef lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Om HSL teamet HSL teamet består av 3 stycken sjuksköterskor inklusive dig som gruppchef-HSL, 1 arbetsterapeut och 1 fysioterapeut. Din tjänst kommer att vara dagtid med arbete var 3.e helg.
Om Villa Brage
Villa Brage blir ett permanent boende med totalt 60 platser fördelat på tre våningsplan var av två är avsedda för personer med demenssjukdom och ett plan för personer med somatiska besvär.
Din erfarenhet och kunskap
Vi önskar att du:
är coachande och vill att dina medarbetare växer, utvecklas och tar ansvar.
tycker om att ge och ta emot feedback samt bryta ned och arbeta mot uppsatta mål.
är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
är prestigelös, självständig och samarbetsvillig
är affärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Du är utbildad sjuksköterska och har erfarenhet av äldreomsorg. Du har även några års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord gällande ledarskap.
"Jag har alltid blivit trodd och satsad på och när man har idéer så lyssnar arbetsgivaren. " - Mårten Hedberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, StockholmPubliceringsdatum2025-09-08Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: januari 2026 Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning Har du frågor? Kontakta gärna: Pia Hattara Eriksson, 070-438 31 52, pia.hattaraeriksson@vardaga.se
. Observera att det inte går att ansöka via E-post. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Vårdförbundet Mail: vardforbundet@ambea.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Läs mer om oss på www.vardaga.se Ersättning
