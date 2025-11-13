Gruppchef för QC Mikrobiologi till APL Umeå
SallyQ AB / Kemiingenjörsjobb / Umeå Visa alla kemiingenjörsjobb i Umeå
2025-11-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SallyQ AB i Umeå
, Sundsvall
, Uppsala
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och lagerberedningar samt en ledande kontraktstillverkare inom Life Science-industrin. Med omkring 500 medarbetare på fem siter har APL en central roll i svensk läkemedelsförsörjning. Visionen är tydlig - att göra skillnad för patienter med särskilda behov.
Tillverkningsenheten i Umeå har cirka 130 medarbetare och ansvarar för tillverkning av sterila läkemedel i flera olika beredningsformer, både lagerberedningar och kontraktsprodukter för nationella och internationella kunder. QC-avdelningen består av 20 medarbetare fördelade på två grupper - mikrobiologi(mik) och kemi(kem) - som tillsammans med QA säkerställer att alla produkter uppfyller gällande krav inför frisläppning till marknad eller kliniska studier. Kulturen på APL präglas av öppenhet, nyfikenhet och en lösningsorienterad inställning.
Om rollenI rollen som Gruppchef för QC Mikrobiologi i Umeå får du möjlighet att tillsammans med ditt team driva och utveckla det mikrobiologiska laboratoriet - en central del av APL:s kvalitetskontrollverksamhet. Ditt ansvar omfattar både sakområdet mikrobiologi och ledarskapet för medarbetarna. Du förväntas kunna stötta teamet i metodutveckling, problemlösning och prioriteringar samt i att sätta mål för arbetet och säkerställa effektiva arbetssätt.
Arbetet på QC Mik är varierande och stimulerande, med en blandning av projektuppdrag och rutinarbete. Rollen kombinerar det operativa och strategiska - där energi, engagemang och långsiktigt fokus är nycklar för att driva både verksamheten och gruppens utveckling framåt. I teamet finns en teamledare som ansvarar för den dagliga planeringen, och tillsammans säkerställer ni att verksamheten bedrivs effektivt, säkert och i enlighet med GMP. Du har ett nära samarbete med avdelningschefen, som även är chef för QC Kem, och blir en del av en organisation med erfarna och hjälpsamma kollegor där samarbete och intern dialog är en självklar del av kulturen.
Ditt ansvar: Leda och fördela det dagliga arbetet i gruppen
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande instruktioner, rutiner och GMP
Personalansvar inklusive utvecklings- och lönesamtal
Arbetsmiljöansvar enligt delegat
Ansvara för gruppens budget
Driva och utveckla förbättringsarbete inom ansvarsområdet
Din profil
Vi söker dig som har goda kunskaper inom mikrobiologi, gärna från läkemedelsindustrin. Du är trygg i din roll, kommunikativ och har en tydlig och coachande ledarstil. Du har förståelse för kvalitetsstyrd verksamhet och har lätt för att lära nytt. Du har tidigare erfarenhet av ledarskap - eller är en naturlig ledare redo att ta steget in i en chefsroll med stöd av erfarna kollegor.
Kvalifikationer: Utbildning med inriktning mikrobiologi
Kunskap och erfarenhet av laborativt mikrobiologiskt arbete inom kvalitetsreglerad verksamhet
Ledarämne eller tidigare erfarenhet och/ eller utbildning inom ledarskap
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Erfarenhet av MS Office
Erfarenhet av Labware/Lims är meriterande
APL erbjuder en möjlighet att komma in i en stimulerande ledarroll i en nyckelverksamhet för tillverkning av sterila läkemedel, något som har stor efterfrågan inom läkemedelsutveckling och tillverkning i Sverige. APL har en hemtrevligt och engagerad kultur där alla jobbar mot ett gemensamt mål.
Vill du bidra till morgondagens läkemedel och jobba med att få människor att växa? Då är detta rollen för dig.
AnsökanLåter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan senast 30e november. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Ellinor Crafoord, Senior Rekryteringskonsult på SallyQ.
Om APL
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har bland annat till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Strängnäs.
APL:s värderingar:För att trivas i rollen delar du APL:s värderingar - du är affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande. Som chef på APL får du stöd i ditt ledarskap genom våra ledarskapskriterier: tydlighet, uthållighet, coachande förhållningssätt, transparens och förmåga att ge och ta feedback. Dessa egenskaper präglar ditt sätt att leda, kommunicera och skapa förtroende - både inom gruppen och i samarbetet med andra funktioner.
Läs gärna mer på www.apl.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SallyQ AB
(org.nr 559463-4577) Jobbnummer
9602621