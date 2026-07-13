Gruppchef för Projektkvalitet till Siemens Energy i Finspång
Adecco Sweden Aktiebolag / Maskinbefälsjobb / Finspång Visa alla maskinbefälsjobb i Finspång
2026-07-13
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Vi på Adecco söker nu en Group Manager – Project Quality Management till vår världsledande teknikkund Siemens Energy i Finspång. Detta är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera ledarskap, kvalitetsarbete och tekniskt komplexa projekt i en internationell miljö. Du får en nyckelroll i att leda och utveckla ett team som säkerställer att kvalitetskraven uppfylls genom hela projektlivscykeln inom industriella gasturbiner och värmepumpslösningar.
Om du drivs av att utveckla människor, förbättra processer och skapa förutsättningar för framgångsrika projektleveranser kan detta vara nästa steg i din karriär.
Om rollen
Som Group Manager för Project Quality Management har du personalansvar för ett team som arbetar med kvalitetssäkring och kvalitetskontroll i Siemens Energys kundprojekt. Teamet ansvarar för att säkerställa att kvalitetskrav uppfylls på ett effektivt sätt och i enlighet med kundernas förväntningar, interna processer och gällande standarder.
I rollen ansvarar du för att stötta, utveckla och coacha teamet samtidigt som du arbetar med resursplanering, kompetensutveckling och kontinuerliga förbättringar. Du samarbetar nära flera delar av verksamheten, bland annat projektledning, konstruktion, inköp och anbudsorganisation, för att skapa effektiva arbetssätt och framgångsrika projektleveranser.
Du blir en viktig länk mellan verksamheten, projekten och kvalitetsorganisationen och får möjlighet att påverka både teamets och organisationens fortsatta utveckling.
Exempel på ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla medarbetare inom Project Quality Management
Säkerställa effektiv resursplanering och rätt kompetens för pågående och kommande projekt
Driva förbättringsinitiativ och utveckla arbetsprocesser inom kvalitetsområdet
Stödja projektorganisationen i kvalitetsrelaterade frågor genom hela projektets livscykel
Samarbeta tvärfunktionellt med projektledning, engineering och andra verksamhetsområden
Bidra i anbuds- och offertarbete genom budgetestimeringar, kvalitetsbedömningar och granskning av kundkrav
Säkerställa att QA/QC-krav uppfylls enligt kundernas förväntningar och verksamhetens kvalitetsstandarder
Tjänsten är en heltidstjänst och ett konsultuppdrag via Adecco med start 2026-09-01 till och med 2027-08-31.
Om dig
Vi söker dig som är en engagerande och inkluderande ledare med förmåga att skapa motivation, struktur och ett starkt samarbete inom teamet. Du har ett genuint intresse för människor och trivs i en roll där du får kombinera ledarskap med verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.
Du är lösningsorienterad, kommunikativ och bekväm med att navigera i en tekniskt avancerad projektverksamhet där många intressenter behöver samverka för att nå gemensamma mål.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att leda människor som chef, teamledare eller i annan ledande roll
Erfarenhet av kvalitetsarbete inom Quality Assurance (QA) och/eller Quality Control (QC)
Teknisk bakgrund samt erfarenhet från projektbaserad verksamhet med hög teknisk komplexitet
Erfarenhet av förändringsarbete, processutveckling och kontinuerliga förbättringar
God samarbetsförmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt
God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från roller såsom projektledare, delprojektledare eller andra projektledande befattningar inom industriell verksamhet.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Sara Sofradzija via Sara.Sofradzija@adecco.se
Har du frågor angående registrering, vänligen kontakta Adeccos support via info@adecco.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Sara Sofradzija sara.sofradzija@adecco.se Jobbnummer
10001721