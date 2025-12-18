Gruppchef för intern kontroll och styrning till Sundsvall Energi
Sundsvall Energi AB / Chefsjobb / Sundsvall Visa alla chefsjobb i Sundsvall
2025-12-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvall Energi AB i Sundsvall
Din nya arbetsplats
Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra både för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling.
Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vi är cirka 120 medarbetare och omsätter drygt 700 Mkr. Vi arbetar för en hållbar utveckling i Sundsvall och lägger stor vikt vid en jämställd och drogfri arbetsplats.
Vill du leda vårt arbete och stärka bolagets interna kontroll och styrning?
Vi söker nu en Gruppchef för Intern Kontroll och styrning till Sundsvall Energi
Så här bidrar du i rollen som gruppchef för intern kontroll
Som Gruppchef Intern Kontroll och styrning ansvarar du för att säkerställa att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar, avtal, kommunala riktlinjer och interna styrsystem. Rollen leder bolagets juridiska och interna kontrollfunktion och är central för att stärka regelefterlevnad, minska risker och skapa trygg, transparent och spårbar styrning.
Du stödjer verksamheten med kvalificerad juridisk rådgivning, avtalshantering, upphandlingar, riskbedömningar och intern kontroll. Uppdraget innebär att utveckla strukturer, mallar, processer och digitala stöd som gör det enklare för organisationen att agera rätt från början. Rollen har ett nära samarbete med chefer, ledning, styrelse och ägare.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
- säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och kommunala ägardirektiv
- ge juridiskt stöd i avtal, upphandlingar, entreprenader, leveransvillkor och tvister
- stödja chefer och ledning i riskbedömningar och juridiska konsekvenser
- utveckla och kvalitetssäkra avtalsmallar och styrande dokument
- hantera frågor kopplade till GDPR, informationshantering och sekretess
- säkerställa att bolaget har ett fungerande system för intern styrning och kontroll
- identifiera riskområden och initiera åtgärdsplaner
- genomföra uppföljningar, kontroller och interna revisioner vid behov
- säkerställa rapportering till ledning och styrelse
- bidra till regelefterlevnad kopplad till säkerhet, miljö, arbetsmiljö och bolagsstyrning
Ledarskap och utveckling
- Leda och utveckla medarbetare inom juridik och intern kontroll
- Säkerställa professionellt och serviceinriktat stöd till hela verksamheten
- Bidra till en kultur präglad av transparens, ansvar och etiskt omdöme
- Utveckla arbetssätt, digitala stöd och strukturer inom området
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
- juristexamen eller motsvarande akademisk utbildning
- flerårig erfarenhet av juridiskt arbete i offentlig, kommunal eller bolagsstyrd verksamhet
- erfarenhet av avtal, upphandling, affärsjuridik eller entreprenadjuridik
- erfarenhet av intern kontroll, compliance eller riskhantering
- god kännedom om kommunal bolagsstyrning
- mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Som person är du trygg, analytisk och har hög integritet. Du ser helheten, förenklar komplex juridik och är tydlig i ansvar och dialog. Du arbetar strukturerat, bygger förtroende och skapar ordning och klarhet i komplexa sammanhang.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvall Energi AB
(org.nr 556478-6647) Arbetsplats
Sundsvalls Energi Kontakt
Ulf Jonsson Ekonomichef 073-4603101 Jobbnummer
9651123