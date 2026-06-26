Gruppchef Extern produktion MEK & Gruppchef Extern produktion El/System
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-26
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Vill du leda ett teknikkunnigt team i stora och spännande projekt med avancerade produkter i teknikens absoluta framkant, i en internationell miljö? Då är rollen som Gruppchef Extern produktion hos BAE Systems Hägglunds något för dig!
I samband med en ny organisations- och ledningsstruktur söker vi nu 2 st. Gruppchefer till enheten Extern produktion. Rollerna erbjuder en möjlighet att kombinera ledarskap med verksamhetsutveckling i en komplex teknisk miljö där samarbete, utveckling och ständiga förbättringar står i fokus. Extern produktion är länken mellan BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik och våra samarbetspartners i respektive kundland för att kunna leverera kompletta fordon.
Din framtida utmaning
Avdelningen ansvarar för att utvärdera, förbereda, stödja, följa upp och utveckla extern tillverkning i nära samarbete med våra leverantörer och partners.
Avdelningen Extern Produktion består idag av ca 45 kollegor och är indelad i två delområden: MEK och El/System. Gruppen består av både fastanställda och konsulter.
Som Gruppchef för MEK ansvarar du för en grupp som består av ca 25 produktionstekniker inom MEK-området.
Som Gruppchef för El/System ansvarar du för ca 10 systemtekniker och ca 10 produktionstekniker inom El-området.
Rollerna innebär många kontaktytor både externt mot våra produktionspartners och leverantörer samt internt mot flera olika kompetensområden inom både produktion, konstruktion och vår inköpsorganisation. Du har ett helhetsansvar för gruppens leveransförmåga, utveckling och arbetsmiljö.
Viktiga arbetsuppgifter är att:
Utveckla gruppen, inklusive rekrytering, onboarding, lönesättning, medarbetarsamtal, arbetsmiljö och individuell utveckling.
Leda, prioritera och fördela gruppens arbete för att uppfylla leveransansvaret i projekten.
Säkerställa kompetensförsörjning genom strategisk kompetensplanering, utveckling av befintliga medarbetare samt introduktion av nya medarbetare och konsulter.
Driva verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar för att öka gruppens leveransförmåga, inklusive att identifiera och eskalera behov av IT-verktyg och andra stödjande lösningar.
Ansvara för uppföljning av gruppens mål, nyckeltal och resursutnyttjande samt bidra i avdelningens planering och budgetarbete.
Stötta projektledare inom Operations (OPM) med Tech transfer-planering och genomförande.
Vara partners och leverantörer behjälplig med kompetensförsörjning, personalprofiler och planering av tekniskt stöd vid etablering och uppskalning av extern produktion.
Tjänsten innebär även resor till våra partners i kundländerna.
Den du är
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap, gärna för ingenjörer eller tekniska specialister. Du trivs med att leda, coacha och utveckla både individer och team mot gemensamma mål.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjörs- eller annan relevant teknisk utbildning, alternativt motsvarande praktisk erfarenhet.
Erfarenhet från produktion, industrialisering, produktionsteknik eller liknande.
God förmåga att planera, prioritera och strukturera både din egen och gruppens vardag.
Intresse för verksamhetsutveckling och vana att driva och implementera förbättringsarbete.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från fordons- eller försvarsindustri och kunskap om fordonssystem.
Erfarenhet av att arbeta i internationell miljö och tillsammans med externa partners/leverantörer.
Som person är du:
Initiativtagande, kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap.
Samarbetsinriktad och trivs med att bygga relationer både internt och externt.
Trygg i rollen som chef och van att hantera både operativa frågor och långsiktig utveckling.
Då vi arbetar i en internationell miljö behöver du ha goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har över 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Kontaktperson
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Linda Strandberg, enhetschef Extern Produktion, linda.strandberg@baesystems.se
eller ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg, annelie.ofverdahl-nyberg@baesystems.se
Vi har begränsad tillgänglighet under semesterperioden (V 28 – V 31) och återupptar rekryteringsprocessen när vi är tillbaka 3 augusti.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Jobbnummer
9979952