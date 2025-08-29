Gruppchef El och Automation till Sulfatfabriken på Billerud i Skärblacka
2025-08-29
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi på Billerud tror att när vi har morgondagen i åtanke gör vi vårt bästa idag. Tack vare våra medarbetare är vi ett världsledande företag inom vår bransch av förnybara papper- och förpackningsmaterial. Vill du uppnå din fulla potential och bidra till en hållbar morgondag? Bli en del av oss!
Till Sulfatfabriken på Billerud i Skärblacka söker vi nu en gruppchef El och Automation
Till sektionen DS Sulfat Automationselektriker söker vi nu en driven och engagerad gruppchef som med positiv attityd kan leda och utveckla våra medarbetare och arbetsprocesser. På Billerud arbetar vi med ett hållbart ledarskap där våra medarbetare är vår viktigaste resurs och där du som gruppchef är en viktig förebild.
Du kommer att ha personal- och budgetansvar för tio daggående automationselektriker med högsta fokus på skydd och säkerhet.
Tjänsten är tillsvidareanställning med tillsättning snarast möjligt.
Som Gruppchef kommer duansvara för:
• Skydd och säkerhet
• Den operativa styrningen
• Alla förekommande personalfrågor
• Säkerställa gruppens kompetensförsörjning
• Förvaltning av ansvarsområden
• Budgetstyrning
Gruppchefen ansvarar också för att i samråd med driften och egna personalen prioritera och planera arbeten. Då personalen är vår viktigaste resurs ingår så klart att kompetensutveckla personalen och aktivt arbeta med deras utveckling.
Vi jobbar med kontinuerliga förbättringar enligt en modell som vi inom Billerud kallar Bästa Arbetssätt, där du förutsätts vara drivande i både planering, genomförande och uppföljning. Vidare arbetar vi med en aktiv förvaltning av anläggningen där förebyggande underhåll är en naturlig del, som gruppchef behöver du även vara aktiv i uppföljning och förbättring av denna förvaltning. Inom sektionen finns även två mekaniska avdelningar Massa / Renseri och Lut och kraft med gruppchef för respektive avdelning.
Tjänsten är tillsvidareanställning med tillsättning snarast enligt överenskommelse.
Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö. Läs mer om vårt Safety First initiativhär.Publiceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Teknisk kunskap att falla tillbaka på, antingen via erfarenhet inom el och automation eller via relevant utbildning.
• Tidigare erfarenhet av att leda personer; antingen som gruppchef, projektledare eller annan form av arbetsledare
• Goda kunskaper i såväl svenska som engelska, i både tal och skrift
• Erfarenhet av att arbeta i affärs- eller underhållssystem
• Goda kunskaper i Office-paketet
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av process- eller tillverkningsindustrin
• Erfarenhet av underhållsarbete inom industri alternativt annan form av service inom industri (gärna med bakgrund inom service av pannor)
• Erfarenhet av IFS ( underhållssystem )
• Erfarenhet av ekonomiskt ansvarDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en coachande inställning i ditt ledarskap och kan skapa förutsättningar för dina medarbetare att lyckas och utvecklas utan att kompromissa med ditt eller dina medarbetares välmående. Som gruppchef har du också ett driv och stort intresse av ledarskap. Som person är du så klart professionell och tydlig i din kommunikation med serviceinriktat engagemang som ledord. Du jobbar strukturerat med god planeringsförmåga och ser till helheten, utan att för den skull missa viktiga detaljer.
Våra värderingar är viktiga för oss och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Värna om varandra och vi håller det vi lovar.
Kontakta oss
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontaktaNiklas Viggander, SektionschefDS Sulfat påtfn 011-24 55 03 eller 072 - 234 55 03.
Ansökningsinformation
Urval kommer ske löpande, så tveka inte med att skicka in din ansökan så snart som möjligt! Senaste ansökningsdag är 2025-09-30.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Varför oss?:
• En möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid
• Utvecklings- och karriärmöjligheter
• Prestationsbaserad bonus, tjänstepension och en rad olika förmåner enligt företagets policy.
• Möjlighet till hybridarbete enligt företagsstandard.
Vår rekryteringsprocessinnehåller intervjuer, rekryteringstester, bakgrundskontroll, referenstagning och alkohol- och drogtest.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/billerud Arbetsplats
Billerud Jobbnummer
9482259