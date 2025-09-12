Gruppchef El/Automation & Digitalisering - Food Sweden
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 18 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Beskrivning av jobbet
Teknik, hållbarhet och affärsutveckling - är du redo att leda skiftet i en av världens viktigaste branscher?
Sveriges livsmedelssystem står inför en teknikdriven omställning. Framtidens producenter måste kunna göra mer med mindre - och här spelar automation, digitalisering och datadrivna lösningar en avgörande roll.
På AFRY är vi impact makers. Vi utvecklar lösningar som bidrar till en mer resilient, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsindustri - och nu söker vi en Gruppchef inom El/Automation & Digitalisering till vårt affärsområde Food Sweden.
Hos oss blir du en del av ett tvärdisciplinärt team med hög teknisk kompetens, entreprenörsanda och ett gemensamt mål: att skapa framtidens hållbara matproduktion.
Din roll
Som Gruppchef leder du ett team av konsulter inom el, instrument, automation och digitalisering. Du får en central roll i vår fortsatta tillväxt, där du kombinerar ledarskap, affärsutveckling och kundnära arbete.
Du ansvarar för att:
Leda och utveckla ditt team - coacha, skapa god arbetsmiljö och bygga engagemang.
Driva affärer - utveckla kundrelationer, identifiera nya möjligheter och bidra till tillväxt.
Säkra resurser och kompetens - arbeta med rekrytering, resursplanering och kompetensförsörjning.
Vara nära kunderna - följa upp projekt och säkerställa hög kvalitet i leveranser.
Delta i projekt och möten - resor i rollen förekommer.
Ditt stöd
Du står inte ensam. Som chef får du starkt internt stöd av både kollegor, ledning och ett brett nätverk inom AFRY. Du får tillgång till kompetenta konsulter, tekniska resurser och kontinuerlig kompetensutveckling - så att du kan fokusera på att utveckla både ditt team och våra kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av el och/eller automation.
Ledarerfarenhet, formell eller informell.
Bakgrund från livsmedelsindustrin eller annan processindustri.
Erfarenhet av projektleveranser.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
B-körkort.
Meriterande:
Civil- eller högskoleingenjör inom relevant område.
Erfarenhet av försäljning av tekniska lösningar.
Tidigare erfarenhet inom livsmedelsbranschen.
För att lyckas i rollen är du:
En coachande och affärsdriven ledare.
Relationsbyggande och kommunikativ.
Strukturerad och van att hantera flera uppgifter parallellt.
Affärsinriktad och ser förändringar som möjligheter.
Ytterligare information
Varför AFRY?
Vi erbjuder en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med stark framtidsanda. Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt genom utvecklingsplaner, kurser och certifieringar. Vi arbetar aktivt för mångfald och tror på att olika erfarenheter och perspektiv gör oss starkare och mer innovativa.
AFRY rankas återkommande som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare - kanske är det för att vi satsar på våra medarbetare lika mycket som på våra kunder?Så ansöker du
Sista dag för ansökan är 31 oktober 2025, men urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor kontakta oss:
Rekryterande chef, Dennis: dennis.hagebrand@afry.com
Rekryteringspartner, Ellinor: ellinor.dahlqvist@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vill du vara med på resan och forma framtidens livsmedelsindustri?
Join us. Make Future.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
