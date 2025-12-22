Gruppchef - led, utveckla och inspirera kvalificerade analytiker
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Enheten för samordning och stöd, Socialdepartementet
Har du ledarerfarenhet och vill leda, utveckla och inspirera kvalificerade medarbetare i en kunskapsorienterad organisation? Vi kan erbjuda en utvecklande roll där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor bidrar till samhällsutvecklingen. Funktionen har en central roll på Socialdepartementet och arbetar med att analysera konsekvenser av politiska förslag ur såväl ett budget- som ett fördelningsperspektiv, göra samlade samhällsekonomiska bedömningar, ta fram faktaunderlag till politiska ledningen samt delta i internationellt samarbete.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som gruppchef för analysfunktionen är du underställd enhetschefen för enheten för samordning och stöd, och kommer i din roll som gruppchef att leda cirka åtta analytiker. Funktionen arbetar på direkt uppdrag från den politiska ledningen och departementets sakenheter, och stödjer också kommittéer inom Socialdepartementets område med analyskompetens. En viktig del i funktionens verksamhet är att underhålla och utveckla modeller till stöd för analysarbetet. Arbetet som gruppchef innebär att du får kombinera ett utvecklingsansvar för analysarbetet med ett personal- och arbetsledande ansvar för medarbetarna, samt utföra visst eget kvalificerat analysarbete. Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-12-22Bakgrund
Vi söker dig med god kännedom om välfärdssystemen och som har stort intresse för samhällsekonomiska förhållanden. Du har avslutad akademisk utbildning inom ett kvantitativt inriktat område, t ex nationalekonomi, matematik, statistik, sociologi eller statsvetenskap. Forskarutbildning inom nämnda områden är meriterande. Du har egen erfarenhet av analysarbete med kvantitativa komponenter. Du har erfarenhet av arbetsledande funktion, t.ex. som projektledare, uppdragsledare eller motsvarande från liknande verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning som chef i Regeringskansliet eller liknande politiskt styrd verksamhet. Det är även meriterande med erfarenhet från mikrodata och mikrosimulering samt av policyanalys eller policyutveckling.
Dina egenskaper
Som chef i Regeringskansliet har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultatet genom att prioritera, fatta beslut och visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hantera problem i tid.
Till den här rollen söker vi dessutom dig som är kreativ och analytisk med en god förmåga att omvandla komplexa underlag till användbara beslutsunderlag. Du har god kommunikativ förmåga och god samverkansförmåga. Du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer både inom och utom funktionen och enheten. Du har fokus på resultatet genom att prioritera, fatta beslut och visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hantera problem i tid. Du har en god känsla för att leverera med rätt kvalitet i förhållanden under tidspress.
Läs mer om Regeringskansliets ledar- och medarbetarkriterier på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Övrigt
Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat förordnande som gruppchef.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde snarast.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Julia Hagberg som är enhetschef, på 08-405 81 32. Du är också välkommen att kontakta rekryteringspecialist Ann-Marie Sahlström på 08-405 15 78. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Agnes Sörensen för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9661553