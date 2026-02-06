Gruppaktivitetsledare till Arbetsmarknads-och vuxenutbildningsförvaltningen
2026-02-06
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar. Vårt mål är att ge Botkyrkaborna bra förutsättningar att komma ut i studier, arbete och sysselsättning. Vi är 330 medarbetare som arbetar för att möjliggöra att fler medborgare når egenförsörjning.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vill du bidra med din professionella kompetens i en verksamhet som skapar reella möjligheter till arbete och studier för Botkyrkabor? Vi söker fyra gruppaktivitetsledare som vill vara med och bygga upp Arbetsmarknadsenhetens nya arbetssätt inom ramen för ReBootkyrka och det kommande aktivitetskravet
I rollen som gruppaktivitetsledare ansvarar du för att anpassa, planera och genomföra gruppbaserade aktiviteter som kompletterar individens personliga planering till arbete och studier.
Du arbetar nära bland annat arbetsterapeuter och arbetsinstruktörer för att säkerställa att gruppinsatserna är relevanta, samordnade och bidrar till individens utveckling. Fokus ligger på att skapa trygga och lärande sammanhang där deltagare av olika skäl (som ohälsa, språkbarriärer, NPF m.m.) kan stå långt från jobb eller studier får möjlighet att stärka sin kompetens, sitt självförtroende och sin förståelse för arbetsmarknaden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- planera, utforma och leda gruppaktiviteter som förbereder deltagare för arbetsmarknaden, exempelvis inom hälsa, motivation, intervjuträning, CV-skrivning och arbetsmarknadskunskap
- skapa en inkluderande och inspirerande lärmiljö där deltagarna får träna sociala färdigheter, stärka självkänslan och utveckla sin kompetens i grupp
- genomföra gruppinsatser som kompletterar den individuella planeringen utifrån identifierade behov, exempelvis språkträning, samhällsorientering eller yrkesorienterande moment
- följa upp och återkoppla deltagarnas engagemang och utveckling till ansvarig arbetsmarknadscoach
- ta fram och utveckla kursmaterial samt använda digitala verktyg och moderna sökvägar till arbete för att säkerställa ett aktuellt och relevant innehåll
- samverka med arbetsterapeuter och arbetsinstruktörer för att skapa en tydlig koppling mellan teoretiska gruppmoment och praktiska inslag.
Tjänsten innebär ett varierat och pedagogiskt arbete där du möter deltagare med olika bakgrund och förutsättningar. Du har en viktig roll i att bidra till struktur, motivation och progression i deltagarnas väg mot arbete eller studier.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en ny enhet inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som är under uppbyggnad. Här arbetar bland annat gruppaktivitetsledare, arbetsterapeuter, arbetsinstruktörer och andra professioner tillsammans för att skapa sammanhängande och individanpassade insatser. Arbetet sker i nära samverkan, där gruppbaserade aktiviteter utgör ett viktigt komplement till individuella insatser och praktiska moment. Enheten befinner sig i en utvecklingsfas, vilket innebär att arbetssätt, innehåll och samarbetsformer fortsätter att formas gemensamt.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din pedagogiska roll och vara med och bygga upp en verksamhet från grunden. Du ges utrymme att vidareutveckla och anpassa gruppinsatser utifrån deltagarnas behov, bidra till metodutveckling och fördjupa din kompetens inom vuxenlärande och arbetsmarknadsnära insatser. Rollen kan på sikt även innebära fördjupning inom särskilda målgrupper, digitalt lärande eller ett utökat ansvar för innehåll och upplägg, i takt med att verksamheten utvecklas och dina egna styrkor tas tillvara.
Du som söker till oss
Du har en eftergymnasial utbildning inom pedagogik, beteendevetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant. Alternativt har du gedigen arbetslivserfarenhet av att leda grupper och utbilda vuxna. Du har erfarenhet av att arbeta med individer som befinner sig i olika skeden av sin etablering mot arbete eller studier.
Övriga krav:
- Erfarenhet av att leda grupper och trygghet i att stå inför folk samt hantera olika gruppdynamiker.
- Erfarenhet av att förmedla kunskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt anpassat efter deltagares olika förutsättningar.
- Erfarenhet av att engagera och motivera deltagare med varierande bakgrund, språknivå och erfarenhet.
- Erfarenhet av att ta fram eller anpassa kursmaterial, presentationsunderlag och övningar för vuxna deltagare.
- Erfarenhet av att samarbeta och återkoppla relevant information till kollegor inom ramen för individens planering.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning, exempelvis SFI och Komvux, folkhögskola, socialpsykiatrin eller motsvarande erfarenhet inom arbetsmarknadsområdet.
- Kunskap om rekryteringsprocesser och arbetsgivares krav, för att kunna förbereda deltagare inför intervjuer och jobbsökande.
- Språkkunskaper utöver svenska och engelska.
För att lyckas i rollen som gruppaktivitetsledare behöver du vara samarbetsorienterad och trivas med att arbeta nära arbetsterapeuter, arbetsinstruktörer och andra professioner. Gruppaktiviteterna ska komplettera individuella insatser, vilket innebär att du delar information, tar in andras perspektiv och anpassar upplägget efter gemensamma mål. Rollen kräver också att du är strukturerad och kan planera, genomföra och följa upp aktiviteter på ett sätt som skapar tydlighet och progression. Du håller ordning på innehåll, material, dokumentation och återkoppling, så att varje aktivitet bidrar till deltagarnas fortsatta utveckling.
Du behöver även vara resultatorienterad och ha förmåga att koppla varje gruppaktivitet till verksamhetens syfte och deltagarnas individuella mål. Du följer upp deltagarnas engagemang och utveckling och säkerställer att aktiviteterna bidrar till meningsfulla steg mot arbete eller studier. Eftersom verksamheten är under uppbyggnad är det viktigt att du är lösningsorienterad. Du hittar praktiska och anpassade lösningar när behov förändras eller när gruppdynamik, motivation eller förutsättningar skiftar. Du justerar metoder och innehåll utan att tappa riktning, och bidrar till att verksamheten utvecklas över tid. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AMP/2026:00008".
Detta är ett heltidsjobb.
Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Daniel Lönn daniel.lonn@botkyrka.se 0708861570
9728019