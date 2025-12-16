Grundutbildad sjuksköterska till Dagkirurgen Mora
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Mora erbjuder närhet till natur och fjäll med möjlighet till aktiv fritid året runt. Mora lasarett är ett av Region Dalarnas två akutsjukhus med ett upptagningsområde på cirka 80?000 invånare. Turistströmmar från Sälen, Idre och stora idrottsevenemang gör att vi har ett varierat patientflöde. Lasarettet kombinerar det lilla sjukhusets trivsel med rollen som traumasjukhus.
Operation Anestesi IVA-kliniken omfattar Intensivvårdsavdelningen (IVA), Centraloperation (C-op), Dagkirurgen (DKM), anestesimottagning och Sterilteknik. IVA tar emot cirka 1?500 patienter per år, varav 500 är intensivvårdspatienter. På C-op och DKM utförs 4500-5000 operationer årligen, främst inom kirurgi och ortopedi samt viss urologi och käkkirurgi. Sterilteknik hanterar gods från hela sjukhuset och vårdcentraler i regionen. Kliniken samarbetar med övriga enheter och bistår med anestesi vid undersökningar, larmteam och sekundärtransporter.
Dagkirurgi Mora (DKM) är en modern operationsavdelning med ljusa lokaler och utsikt över Mora. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, anestesi- och operationssjuksköterskor i ett positivt arbetsklimat med fokus på bästa möjliga patientupplevelse. Arbetet sker måndag-fredag, med lediga helger och stängt röda dagar.
Vi har två operationssalar bemannade av kompletta operationsteam. Här utförs ingrepp som inte kräver inneliggande vård, exempelvis laparoskopisk bråck- och gallkirurgi, öppen bråckkirurgi, hand- och fotkirurgi, artroskopisk kirurgi samt viss gynekologisk kirurgi. Vissa patienter opereras även på Centraloperation. Till DKM hör anestesimottagningen som utför kärlaccesser och bistår med anestesi vid undersökningar och behandlingar utanför operationsavdelningen.
Våra sjuksköterskor ansvarar tillsammans med undersköterskor för den pre- och postoperativa vården. I den preoperativa delen förbereder du patienten inför operation, är länken mellan patient och operatörer, ansvarar för premedicinering och ser till att patienten är redo i tid. I den postoperativa delen tar du emot patienten efter operation, övervakar tillsammans med undersköterska och förbereder för hemgång. Våra två sjuksköterskor roterar mellan pre- och postoperativt arbete för att få omväxling i arbetet.
Anställningen innebär vikariat 2026-01-26 till och med 2027-01-31 med eventuell möjlighet till förlängning.
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från vårdavdelning eller mottagningsarbete
Meriterande:
Erfarenhet från pre- och postoperativt omhändertagandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv och noggrann, har ett patientfokuserat förhållningssätt och ett bra bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du har lätt för att uttrycka dig i svenskt tal/skrift och att arbeta i digitalt journalhanteringssystem. Din simultankapacitet och stresstålighet är god och du har en förmåga att hålla många bollar i luften. Vi ser att du har god samarbetsförmåga och ett flexibelt arbetssätt. Du är engagerad och bidrar till en bra arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och tidigare referenser. Varmt välkommen med din ansökan!Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
