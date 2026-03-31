Grundutbildad sjuksköterska/Specialistsjuksköterska
Falck Ambulans AB / Sjuksköterskejobb / Mjölby Visa alla sjuksköterskejobb i Mjölby
2026-03-31
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falck Ambulans AB i Mjölby
, Motala
, Haninge
, Ödeshög
, Linköping
eller i hela Sverige
Är du redo att omsätta din omsorg i handling och göra verklig skillnad i akuta situationer? Som ambulanssjuksköterska hos Falck i Östergötland är du ofta först på plats där dina beslut räddar liv. Vi söker dig som är en trygg och driven sjuksköterska och som vill bli en del av ett team där din kompetens utmanas och utvecklas varje dag.
Vi välkomnar ansökningar från både dig som är grundutbildad sjuksköterska med relevant erfarenhet och dig som är specialistsjuksköterska inom exempelvis ambulans, anestesi eller IVA.
Som ambulanssjuksköterska på Falck ambulansverksamhet kommer du att möta en spännande variationsrik miljö där du får använda hela bredden av dina yrkeskunskaper och färdigheter. Som sjuksköterskan har du det medicinska ansvaret i ambulansen och du gör medicinska prioriteringar och beslutar om omvårdnads- och medicinska åtgärder utifrån vårdbehov. Allt detta sker i ett tätt teamarbete med en kollega, där ert samarbete och kunskapsutbyte är avgörande för att säkra bästa möjliga patientomhändertagande.Publiceringsdatum2026-03-31Kvalifikationer
Grundutbildad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet av slutenvård.
har B-körkort med god körvana.
har god fysik då tunga lyft av patient förekommer samt är simkunnig 200 meter valfritt simsätt.
behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Specialistsjuksköterska
erfarenhet från ambulans- eller akutsjukvård, anestesi, intensivvård, barnmorska eller distriktsköterska
C1 körkort
Prehospital Sjukvårdsledning (PS)
Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
Som person är du trygg i din yrkesroll och kan ta ansvar, samt har ett gott omdöme när du fattar små och stora beslut då arbetet är självständigt. Då inget uppdrag är det andra likt behöver du snabbt kunna anpassa dig till ändrade arbetsförhållanden och arbetstempo, men samtidigt behålla ditt lugn i bemötandet av patienter och anhöriga. Att vara bra på att samarbeta och kunna arbeta med olika kollegor, bemöta patienter, anhöriga och samverkanspartners på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt är en självklarhet för dig och något du är bra på. Du känner du igen dig i Falcks Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde.
Vi erbjuder dig
Gedigen introduktion: En betald, sex veckor lång introduktionsutbildning som gör dig trygg i rollen från dag ett.
Kontinuerlig utveckling: Regelbunden utbildning och kompetensutveckling för att hålla dig i framkant.
Trygga villkor: Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner och en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Meningsfullt arbete: En ansvarsfull och självständig roll med verklig påverkan på människors liv.
En global ledare: Möjligheten att vara med och forma framtidens mobila vård i ett globalt företag.
Ett starkt team av engagerade chefer och kollegor i ett bolag som värnar om hela människan.
Övrigt:
Övrigt:
Placering: Du blir placerad på någon av våra ambulansstationer i Motala, Kisa eller Mjölby/Ödeshög. Rotation mellan stationerna förekommer. Ange i din ansökan vilken eller vilka av våra stationer du är mest intresserad av att utgå från.
Vi ser positivt på sökande från hela regionen som till exempel dig som kan tänka dig att pendla från orter som Tranås, Eksjö eller Västervik.
Rekryteringsprocess: Processen inkluderar intervju, körtest, fystest, kontroll hos IVO samt utdrag ur belastningsregistret. Intyg på simkunnighet krävs.
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sara Löfdahl på sara.lofdahl@falck.com
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-19. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista datum för ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Ambulans AB
(org.nr 556280-7395)
Svartåliden 1 (visa karta
)
595 41 MJÖLBY
För detta jobb krävs körkort.
Mjölby Jobbnummer
9831429