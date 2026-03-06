Grundsskollärare åk 7-9 i biologi, tk, ma till Hermodsdalsskolan
2026-03-06
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 7-9 med behörighet i biologi, teknik och matematik till Hermodsdalsskolan.
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö.
Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk 7-9 i biologi, teknik och matematik där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Som lärare ansvarar du för planering, bedömning, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten i enlighet med styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet. Du bedriver, såväl individuellt som i team, en varierad och lustfylld undervisning för våra elever.
På Hermodsdalsskolan ser vi varje elev och arbetar med nära relationer till såväl elever som vårdnadshavare. Hos oss får du möjlighet att vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. Du samarbetar nära med kollegor i arbetslaget samt med elevkoordinator och andra elevstödjande kompetenser för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö för våra elever.
I ditt uppdrag tar du ansvar för att varje elev ska lyckas utifrån sina förutsättningar och för att alla elever möts av höga förväntningar och en undervisning som är anpassad efter deras behov. Skolan följer upp elevernas resultat kontinuerligt genom resultatdialoger och den fortlöpande bedömningen av elevernas kunskaper ligger till grund för den fortsatta planeringen framåt.
I ditt uppdrag kan det även komma att bli aktuellt med mentorskap. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjlighet att följa närmare i deras studieutveckling och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens studieutveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 7-9 i ämnena biologi, teknik och matematik. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö för våra elever under hela deras skoldag.
Du är kunnig i språkutvecklande arbete kopplat till dina ämnen och är väl förtrogen med digitala hjälpmedel. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla din undervisning och använder relevanta digitala verktyg som stöd i lärandet.
Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och dina kollegor på skolan.
För att passa som lärare hos oss är det viktigt att du är en tydlig ledare, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du har höga förväntningar på dina elever, kollegor och dig själv och är skicklig på att hitta de extra anpassningar som fungerar för den enskilda eleven.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Hermodsdalsskolan är en F-9-skola med både grundskola och anpassad grundskola. På grundskolan går det 510 elever och på anpassad grundskolan 47 elever. Vi arbetar med nära relationer till såväl elever som vårdnadshavare och genom regelbundna resultatdialoger anpassar vi undervisningen till varje elev. Kännetecknande för oss är grundsynen att alla elever kan och ska lyckas. Vi analyserar, följer upp och utvärderar varje elevs utveckling. Om något inte fungerar gör vi om för att eleven ska lyckas. Detta innebär en verksamhet i konstant förändring och du behöver trivas i såväl ett högt tempo som snabba förändringar kopplat till varje enskild elevs behov. Vi står för ett elevnära skolledarskap som bland annat blir synligt genom de verksamhetsrundor skolledningen går varje vecka och i de elevintervjuer vi genomför med varje årskurs. Hermodsdalsskolans fritidsverksamhet har ca 103 elever och präglas av en god pedagogisk miljö som låter elevernas intresse och nyfikenhet stå i centrum.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster:1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
