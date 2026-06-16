Grundskollärare Tingbergsskolan åk 4-6 SV,MA,ENG,SO
Lilla Edets kommun / Grundskollärarjobb / Lilla Edet Visa alla grundskollärarjobb i Lilla Edet
2026-06-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Edets kommun i Lilla Edet
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Tingbergsskolan är en F–6-skola belägen i Lödöse, med närhet till både pendelstation, busshållplats samt skog och natur som vi använder som en naturlig del av vår verksamhet. På skolan går cirka 400 elever och här arbetar ett 50-tal engagerade medarbetare. Fritidshemmet har omkring 200 inskrivna elever fördelade på tre avdelningar.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg, meningsfull och lärorik skolgång för alla elever. Vi har höga förväntningar på både elever och medarbetare och tror på varje individs möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.
Vår arbetsplats kännetecknas av god samarbetsanda, ett elevnära arbetssätt och ett starkt fokus på trygghet, arbetsro och goda relationer. Genom ett omfattande värdegrundsarbete, en aktiv elevhälsa och tydliga strukturer skapar vi en stödjande och utvecklande lärandemiljö för både elever och personal.
Din roll
Som lärare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen med utgångspunkt i läroplanen och elevernas behov. Du leder lärandet med fokus på att förbereda eleverna för nästa steg i deras kunskapsutveckling genom ledning, stimulans och tydligt pedagogiskt ledarskap.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, genomföra och följa upp undervisning i svenska, matematik, engelska och SO för årskurs 4–6.
Skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärandemiljö.
Anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar.
Samverka med kollegor, elevhälsa och skolledning för att utveckla undervisningen och stärka elevernas lärande.
Delta aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.
Ansvarsområden och förväntningar:
Ta ansvar för att undervisningen håller hög kvalitet och bidrar till elevernas kunskapsutveckling.
Vara en aktiv del i arbetslagets gemensamma utvecklingsarbete.
Bygga och upprätthålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Bidra till skolans fortsatta utveckling och positiva arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och vill göra skillnad för elevernas lärande och utveckling.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4–6.
Behörighet i svenska, matematik, engelska och SO.
Erfarenhet av undervisning i grundskolan.
God förmåga att planera, genomföra och följa upp undervisning.
God digital kompetens och vana att använda digitala verktyg på ett tryggt och flexibelt sätt i undervisningen.Dina personliga egenskaper
Tydligt pedagogiskt ledarskap.
God samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.
Strukturerad, flexibel och ansvarstagande.
Trygg i din roll och relationsskapande i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Initiativrik och engagerad i att utveckla undervisningen och verksamheten.
Vi erbjuder
Vi vill vara en arbetsplats där du trivs, utvecklas och känner att du gör skillnad varje dag.
Arbetsmiljö och kultur
En trygg och inkluderande arbetsplats med tydliga strukturer och rutiner.
Engagerade kollegor och ett nära samarbete mellan personalgrupper.
Fokus på trygghet, arbetsro och goda relationer.
En aktiv och elevnära elevhälsa som stödjer både elever och personal.
Utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
Kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.
Utrymme att vara med och påverka skolans fortsatta utveckling.
Förmåner
Friskvårdsbidrag.
Hälsofrämjande aktiviteter.
Trygga anställningsvillkor.
Ledarskap och stöd i rollen
Stöd från kollegor, elevhälsa och skolledning.
Tydliga strukturer och rutiner i det dagliga arbetet.
Goda möjligheter till dialog, samarbete och återkoppling.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vid anställning ska du kunna uppvisa giltig ID-handling.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets Kommun
(org.nr 212000-1496), https://www.lillaedet.se/
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
463 30 LILLA EDET Arbetsplats
Sektor Bildning, Grundskola Kontakt
Malin Graff Fagerlund malin.grafffagerlund@lillaedet.se 0520-659730 Jobbnummer
9966052