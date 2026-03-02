Grundskollärare till Svenstavik skola
2026-03-02
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Är du legitimerad grundskollärare, eller står du i begrepp att ta din examen? Söker du en arbetsplats där du får möjlighet att göra verklig skillnad och bidra till att varje elev når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling - och rustas för livet? Då kan tjänsten hos oss på Svenstavik skola vara något för dig.
Svenstavik skola är en trivsam och engagerad skola med kompetenta pedagoger och fantastiska elever. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande lärmiljö där både elever och personal ges förutsättningar att växa. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Vi på Svenstavik skola söker nu en handfull nya kollegor inom en rad ämnen. Huvuduppgiften i arbetet som lärare är att undervisa och inspirera elever utifrån styrdokument. Inlärning kan ske på många sätt, alla elever är olika och har olika behov. Du kommer hela tiden få omedelbar feedback på din insats i form av nyfikna frågor, ögonbryn som höjs, skratt och diskussioner som uppstår.
Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället.
Andra viktiga uppgifter i läraryrket är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till skolans utveckling. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer.
Just nu har vi följande lediga uppdrag:
• Bild - 45%
• Musik - 40-50%
• Spanska 55 %
• Slöjdlärare inom trä och metall 70%, med möjlighet till 100% i kombination av arbete på andra enheter
• Fritidshemslärare 100%
Följande tjänster är tillsvidare och tjänsterna kan kombineras utifrån behörighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare inom ett eller flera av ämnena inom ramen för tjänsterna ovan, eller som har annan pedagogisk utbildning som bedöms vara likvärdig. Vi ser att du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för grundskolans verksamhet. Har du tidigare erfarenhet inom yrket, samt från systematiskt utvecklingsarbete, ser vi det som meriterande. Du behöver ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som skrift.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun. Kunskap i sydsamiskt språk och kultur är därmed meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg och stabil. Vidare har du god förmåga att på ett effektivt sätt ta ansvar, planera, organisera och prioritera i ditt arbete. Vi ser också att du kan skapa och upprätthålla goda relationer med andra, är lyhörd och har god empatisk förmåga. Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Du har en god samarbetsförmåga och ett inkluderande förhållningssätt. Stor vikt läggs på personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse! Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet. Vi har friskvårdsbidrag för all tillsvidareanställd personal, och en förmånsportal med en mängd erbjudanden.
Urval kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så vänta inte för länge med att skicka din ansökan där du bifogar CV och personligt brev. Vid en intervju kommer du att behöva visa upp ett utdrag från belastnings- och misstankeregistret.
Tillträde till tjänsten är terminsstarten höstterminen 2026.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Svenstavik skola!
Jerry & Marie, rektorer på Svenstavik skola
Kontaktinformation
Jerry Prestberg, Rektor, 0687-164 94
Marie Glavhammar, Rektor, 0687-162 96
Fackliga representanter, Kommunväxel, 0687-161 00
Martin Jonsson, HR-konsult, 0687-161 79
Arbetsplats
Skolvägen 4
845 31 Svenstavik Ersättning
