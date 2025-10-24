Grundskollärare till särskild undervisningsgrupp åk 7-9
2025-10-24
Vad erbjuder vi?
Hos oss på Läredaskolan får du möjligheten att arbeta tillsammans med drivna och engagerade kollegor.
Vi har höga förväntningar på våra elever som har en aktiv och medveten roll i sin egen kunskapsutveckling för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och mål.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i en särskild undervisningsgrupp i årskurs 7-9. Helst vill vi att du ansvarar för undervisningen i matematik och NO, andra ämneskombinationer kan komma att bli aktuellt. Det ingår även mentorsuppdrag. I arbetet ingår planering, utvärdering och dokumentation samt ansvar för övriga uppgifter som ingår i läraryrket.
Den särskilda undervisningsgruppen kallas S-gruppen och är central för hela kommunen. Gruppen har ca 7-10 elever, som alla har behov av ett mindre sammanhang och stora individuella anpassningar. I gruppen finns framför allt svårigheter inom autismspektrat. Arbetet i denna grupp är ett vikariat under höstterminen, men eftersom vi också håller på att bygga upp en särskild undervisningsgrupp på den egna enheten så finns det goda möjligheter till att detta kan bli en fast anställning på sikt.
Du kommer att använda dig av Schoolsoft, som verktyg för dokumentation och elev- och föräldrakontakter. Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 7-9, främst i matematik och NO eller annat ämne. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning i små undervisningsgrupper, eller på andra sätt har arbetat framgångsrikt med elever med NPF. Som person är du kreativ samt har förmågan att entusiasmera eleverna och strävar efter att skapa en positiv lärmiljö. Utgångspunkten för ditt möte med eleven är att finna de erfarenheter och kunskaper som är elevens tillgångar. Du har en särskild förmåga att hitta nycklar till elever som kan ha låg tilltro till skolan.
Det är meriterande om du har erfarenhet som specialpedagog.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
Urvalet sker löpande och du kan komma att bli kallad till intervju innan sista ansökningsdag.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kräver signering av specifika dokument, förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt Bank-ID.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Vi på Läredaskolan värderar trygghet, studiero och gemenskap högt och är en skola med höga ambitioner och förväntningar, där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sina mål. Elevinflytande är ett viktigt ledord på skolan och eleverna görs delaktiga i planeringen. Eleverna på Läredaskolan känner en stolthet över sin skola, vilket bidrar till en god stämning. På skolan finns ca 400 elever och 75 medarbetare, av dessa tillhör ca 240 elever och 40 medarbetare 7-9. Skolan är belägen centralt i Hässleholm på gångavstånd från järnvägsstationen.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
