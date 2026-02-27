Grundskollärare till Resursskola (åk 4-9)
2026-02-27
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Vi startar nu en ny resursskola (ht-26) som på sikt kommer att omfatta elever i årskurs 4-9.
Vi startar nu en ny resursskola (ht-26) som på sikt kommer att omfatta elever i årskurs 4-9.
Just nu rekryterar vi lärare för arbete med elever i årskurs 4-6, och vid ett senare tillfälle kommer även lärare med ämnesbehörighet för årskurs 7-9 att anställas. Därför kommer all lärarbehörighet inom aktuella årskurser att beaktas. Verksamheten kommer successivt att byggas ut till att omfatta 10-15 elever.
I uppstartsfasen består elevgruppen av fem elever i årskurs 4-6, och verksamheten kommer därefter att byggas ut.
Resursskolan är utformad för elever som behöver mycket omfattande individuella anpassningar - både pedagogiskt och strukturellt. Vår idé är att erbjuda en liten, trygg och sammanhållen skoldag där relationer, tillit och ett starkt kunskapsfokus går hand i hand. Dina arbetsuppgifter
Du får möjlighet att vara med och bygga upp verksamheten från grunden och sätta ramarna för en skola i utveckling. Tillsammans med kollegor utvecklar du arbetssätt, struktur och kultur för en verksamhet som omfattar årskurserna 4-9. Under uppstartsfasen undervisar du en mindre elevgrupp i årskurs 4-6 och driver undervisningen med ett tydligt och starkt kunskapsfokus.
I rollen ansvarar du för att genomföra omfattande individanpassningar i undervisningen och skapa en förutsägbar, sammanhållen och trygg skoldag för eleverna. Du arbetar aktivt relations- och tillitsskapande samt vågar tänka nytt och hitta kreativa lösningar utanför boxen när situationen kräver det.
Du samarbetar tätt med kollegor, elevhälsa, övrig personal och skolledning, och har ett nära och kontinuerligt samarbete med vårdnadshavare för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för varje elevs utveckling och lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Lärarlegitimation med behörighet i svenska, matematik eller engelska, samt minst ett ytterligare ämne i årskurs 4-6 och/eller 7-9
• Erfarenhet av eller intresse för arbete med elever som behöver mycket stora anpassningar. Du upprätthåller kunskapsfokus även i anpassade undervisningsformer
• Ett tryggt, tydligt och relationsskapande ledarskap
• Mycket god förmåga att skapa tillit, trygghet och hållbara relationer
• Vana att arbeta i team, nära elevhälsa och är trygg i samverkan med vårdnadshavare
För att passa i rollen är du flexibel, lösningsfokuserad och kreativ. I denna rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan senast 15/3. Ersättning
