Grundskollärare till Plönningeskolan årskurs 4-6
Halmstads Kommun / Grundskollärarjobb / Halmstad Visa alla grundskollärarjobb i Halmstad
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet.
Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett formativt förhållningssätt. Ditt pedagogiska uppdrag kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet och du använder strategier för att främja elevernas motivation, delaktighet och inflytande.
Du har lätt att samarbeta och ser arbetslaget som en tillgång. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför, utvärderar och utvecklar ni undervisningen utifrån skolans styrdokument och mål. Arbetet ställer även krav på samverkan med övriga kollegor på skolan. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik.
Uppdraget kan i viss mån utformas efter dina ämnesbehörigheter. I uppdraget inför läsåret 2026/2027 ingår även mentorskapsuppdrag för elever i årskurs 5. Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i matematik, svenska och engelska. Även andra ämneskombinationer kan bli aktuella.
Du har förmågan att kunna leda och är kommunikativ. Du har lätt för att samarbeta och ser dina kollegor som en tillgång. Du har en analytisk förmåga och ser problemlösning som del i din vardag.
Övrig information
Plönningeskolan ligger förlagd ca 2km från Harplinge i fin natur. På skolan går elever från åk 4-6. Plönningeskolan arbetar utifrån årskurslag där ca 3 lärare arbetar i två klasser. Lärarna i respektive årskurslag arbetar tätt ihop i det dagliga arbetet samtidigt som vi arbetar tillsammans på hela skolan i att utveckla vår pedagogik och undervisning. På Plönningeskolan går elever från Haverdal och Harplinge och består av ca 165 eleverÖvrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Skola Kontakt
Anna-Maria Hammarbäck Sveriges Lärare maria.hammarback@halmstad.se 072-9836910 Jobbnummer
9953896