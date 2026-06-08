Grundskollärare till ny resursskola årskurs 4-9
Upplands-Bro kommun / Grundskollärarjobb / Upplands-Bro Visa alla grundskollärarjobb i Upplands-Bro
2026-06-08
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I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vi söker en engagerad och driven lärare i matematik och NO-ämnen med behörighet att undervisa i årskurs 4–9 till vår kommungemensamma resursskola.
Som lärare i resursskolan arbetar du i ett mindre arbetslag där undervisningen präglas av hög personaltäthet, nära relationer och ett individanpassat arbetssätt. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i matematik och NO utifrån läroplanens mål och elevernas individuella behov och förutsättningar.
Målgruppen består av elever som är i behov av särskilt stöd för att lyckas i sin skolgång. Arbetet innebär att skapa en trygg, strukturerad och tillgänglig lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Du arbetar nära resurspedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare och övriga kollegor för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev.
Utöver undervisning ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom dokumentation, mentorskap, utvecklingssamtal och samverkan med elevhälsoteam och vårdnadshavare.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik och NO-ämnen för årskurs 4–9.
Har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, gärna inom NPF.
Är strukturerad, tydlig och trygg i ditt ledarskap.
Har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Kan anpassa undervisning och lärmiljö utifrån elevers olika behov och förutsättningar.
Trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor och elevhälsa.
Har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ett starkt engagemang för att varje elev ska lyckas.
Meriterande
Erfarenhet från resursskola, särskild undervisningsgrupp eller liknande verksamhet.
Erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).
Kunskap om lågaffektivt bemötande och tillgängliga lärmiljöer.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 23 juni 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro Kommun
(org.nr 212000-0100), https://upplands-bro.varbi.com
Furuhällsplan 1 (visa karta
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197 31 BRO Arbetsplats
Utbildningskontoret, Centralt skolstöd, Resursskola Kontakt
Fackliga representanter via kommunens växel 08-58169000 Jobbnummer
9952796