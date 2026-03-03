Grundskollärare till Näsåkers skola, åk 4-6
Sollefteå kommun, För- och grundskola / Grundskollärarjobb / Sollefteå Visa alla grundskollärarjobb i Sollefteå
2026-03-03
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, För- och grundskola i Sollefteå
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.
Näsåkers skola är belägen på landsbygden med naturen inpå knutarna och har tillgång till skidspår, skridskoplan, närhet till naturen och fornlämningar.
Verksamheten består av ca 90 elever. Skolan har även ett fritidshem.
Näsåkers skola fokuserar på värdegrundsarbete och rörelse med naturupplevelser.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som grundskollärare ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och i arbetslag 4-6. Det ingår även mentorskap i åk 4, åk 5 eller åk 6.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med lärarlegitimation. Du ska kunna bedriva undervisning självständigt och utifrån styrdokument, jobba strukturerat och ha god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, För- och grundskola Kontakt
Rektor Junsele/Näsåkers rektorsområde
Katrin Tjernberg 0621-68 40 51 Jobbnummer
9774786