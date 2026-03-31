Grundskollärare till Munkhätteskolans anpassade grundskola
2026-03-31
Vi söker dig som är en engagerad och kompetent pedagog till vår anpassade grundskola. I din roll på Munkhätteskolan kommer du att undervisa eleverna företrädesvis i estetisk verksamhet men andra ämnesområden kan tillkomma.
I samtliga klasser finns ett antal elevassistenter som är kopplade till klassen.
Dina arbetsuppgifter är bland annat att:
Planera, genomföra undervisning samt bedöma och digitalt dokumentera elevernas lärande utifrån rådande styrdokument
Samarbeta med pedagogkollegorna
Leda och fördela arbetet under dina lektioner
Samverka med vårdnadshavare
På regelbunden basis kommunicera elevernas lärande i skolan till mentor
Arbeta aktivt med att utveckla och tillgängliggöra lärmiljön, såväl den pedagogiska som den sociala och fysiska
Vid behov hjälpa och stödja vid personlig omvårdnad såsom toalettbesök, av- och påklädning, måltidssituationer
Samarbeta med pedagoger, elevassistenter, elevhälsan, skolledning och övrig personal
Vara delaktig i samverkan med grundskolan
Vara aktiv i att driva skolans utvecklingsarbete framåtKvalifikationer
Du som söker behöver vara grundskollärare samt ha minst två års erfarenhet av arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning. Du vet att alla elever kan utvecklas oavsett behov eller kognitiv nivå och som kan identifiera var varje elev befinner sig i sitt lärande samt utveckla hen vidare därifrån.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, vilket är nödvändigt för att kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor samt för administrativa uppgifter och samverkan inom skolan.
Du behöver:
kunna arbeta både i team och självständigt
vara trygg, stabil och flexibel
kunna samarbeta, skapa och upprätthålla relationer
vara lyhörd och ödmjuk inför elever och kollegor
ha ett pedagogiskt förhållningssätt som är anpassat till varje elevs behov
kunna möta utåtagerande beteende med ett lågaffektivt förhållningssätt
kunna utveckla och utmana våra elever oavsett behov eller kognitiv nivå
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Munkhätteskolan är en inkluderande F-9 skola med ca 630 elever, varav ca 30 elever tillhör vår Anpassade grundskola. Vi är ca 150 medarbetare och stolta över mångfalden och den breda kompetensen som skolan besitter. Vår undervisning präglas av innovation och nyfikenhet och vi arbetar aktivt med ASL (Att Skriva sig till Läsning), SKUA (Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) och Singaporemodellen i matematik. Skolan har ett välbemannat elevhälsoteam som tillsammans med skolans medarbetare verkar förebyggande och hälsofrämjande utifrån elevhälsomötesmodellen EHM. Arbetsmodellen möjliggör en givande samverkan där allas kompetens och profession nyttjas. Arbetsmiljön på Munkhätteskolan brukar uppfattas som mycket välkomnande och hjälpsam. Alla som besöker eller börjar arbeta på vår skola brukar uttrycka detta. Vikarier som vi bokar brukar nästan alltid förmedla hur välfungerande skolan är och att de mer än gärna vikarierar hos oss. Detta är vi mycket stolta över.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid t.om. 2027-06-16
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260777".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
