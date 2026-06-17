Grundskollärare till Kunskapsskolan Motala 100%
Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Motala Visa alla grundskollärarjobb i Motala
2026-06-17
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Kunskapsskolan Motala söker lärare i svenska, matematik, NO och teknik åk 4-6 eller åk 4-9, 100%
Kunskapsskolan i Sverige driver grund- och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Kunskapsskolans första skolor startade år 2000 och idag går det drygt 14 500 elever i de 30 grundskolorna och 5 gymnasieskolorna.
Kunskapsskolan Motala är en grundskola för årskurs 4-9 och har i ca 280 elever. Skolan ligger i Luxorområdet i en tidigare industrilokal, ombyggd till en skola som är väl anpassad för vårt arbetssätt.
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetsssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Vill du vara med och utveckla Kunskapsskolan i Motala?
Kunskapsskolans pedagogik bygger på ett nära samarbete mellan medarbetare och elever. Utöver din roll som ämneslärare har du ett särskilt ansvar som personlig handledare för en grupp elever. I detta ingår att genomföra veckovisa handledningssamtal där du stöttar eleven i att planera, målsätta och utvärdera sina studier. Du fungerar som länken mellan skolan och hemmet och ansvarar för att följa upp elevens utveckling tillsammans med vårdnadshavare.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
För att underlätta för dig i ditt arbete och att göra det för dig att fokusera på tid på eleverna har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig i ämnen. Du ska vara väl förtrogen med LGR-22 och formativ bedömning.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning eller mentorskap. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Tjänstens utformning: Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Rekryteringsprocessen: Vi tillämpar ett löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
Startdatum: augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten, kontakta rektor Anna Cervin tel: 0733-17 34 54, epost: anna.cervin@kunskapsskolan.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
(org.nr 556566-1815)
591 50 MOTALA Arbetsplats
Kunskapsskolan Kontakt
Rekryterare
Anna Cervin anna.cervin@kunskapsskolan.se Jobbnummer
9968989