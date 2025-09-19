Grundskollärare till Holmedals skola
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg / Grundskollärarjobb / Årjäng Visa alla grundskollärarjobb i Årjäng
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Holmedals skola är en av Årjängs kommuns två byggdeskolor. Här arbetar vi tillsammans i ett engagerat kollegium med stort fokus på elevernas trivsel, lärande och inflytande. Skolan präglas av en positiv utvecklingsanda där vi ständigt strävar efter att förbättra vår verksamhet.
På Holmedals skola arbetar vi aktivt med elevers trivsel, inflytande och måluppfyllelse. Skoldagen startar kl. 08.00, och vi ses regelbundet på arbetsplatsträffar där vi fokuserar på tydliga teman för skolans utveckling. Våra pedagogiska planeringar och vårt arbete utgår från en ambition att alltid förbättra och anpassa verksamheten för att möta våra elevers behov.
Vi är stolta över vårt välfungerande stödsystem som snabbt fångar upp elevers behov och sätter in stöd tidigt. I organisationen finns speciallärare, specialpedagog, kurator och skolsköterska, och genom elevhälsan har vi även tillgång till skolpsykolog och skolläkare.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare till Holmedals skola. Här jobbar man i ett mycket starkt team där alla stöttar varandra. Jobbet innebär att undervisa i olika årskurser samt jobba med stödundervisning. En liten hemtrevlig skola med ett tätt sammarbete i lärarlaget ger en hemtrevlig stämning över hela skolan. Här delar arbetslaget på mentorsuppgifter och stöttar varandra för elevernas bästa skolmiljö. Vi söker dig som gillar att jobba i en liten familjär skola där alla delar på ansvar och arbetsuppgifter. Du skall vara driven och van att ta tag i arbetsuppgifter och vi ser gärna att du är van att jobba i Team.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolan.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har god förmåga att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Du är lösningsfokuserad och har ett positivt förhållningssätt i mötet med utmaningar.
Du är ansvarstagande, strukturerad och kan arbeta självständigt.
Du har ett professionellt bemötande och skapar goda relationer i klassrummet.
Du har intresse för att utveckla din undervisning och delta i skolans pedagogiska utvecklingsarbete.
Erfarenhet av arbete i grundskola.
Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med formativ bedömning och differentierad undervisning.
Vana att arbeta med digitala verktyg i undervisningen.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278911". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Årjängs kommun
(org.nr 212000-1835) Arbetsplats
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Kontakt
Rektor
Rektor
Carl-Johan Askman carl-johan.askman@arjang.se 0573-13941
9516453