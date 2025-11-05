Grundskollärare till Edenryd åk F-3 - visstidsanställning
2025-11-05
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
6 km utanför Bromölla ligger den lilla byn Edenryd. Här finns en F-6 skola med integrerad skolbarnsomsorg. Vår lilla byskola har havsstranden, svampskogen och en levande landsbygd runt knuten. Verksamheterna på skolan utnyttjar närmiljön både som skolsal och för olika utomhusaktiviteter. Vår skola är liten och ingen är anonym.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Nu söker vi en grundskollärare till Edenryds skola. Du kommer att ansvara för undervisningen i F-3 och arbeta i ett arbetslag med förskolelärare och fritidshemspersonal som ansvarar för att skapa en trygg och positiv lärmiljö för eleverna.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet att undervisa i flera ämnen i de yngre åldrarna.
Som person är du trygg och stabil samt har ett tydligt ledarskap när du undervisar. Du är bra på att samarbeta, lyssna och har en god förståelse för elevers olika förutsättningar att ta till sig kunskap.
Du skapar goda relationer till vårdnadshavare, kollegor och elever. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt, kan fatta snabba beslut och visar gott bemötande i uppkomna situationer. Vidare är du en pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. Vi är måna om att hitta rätt medarbetare och kommer därför lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
