Grundskollärare Sv/So åk 7-9 till Hässleholms Montessoriskola
2025-08-28
Vad erbjuder vi dig?
Med grunden i montessoripedagogiken skapar vi en gynnsam pedagogisk miljö där alla ska kunna trivas och utvecklas.
Vi samarbetar i ett F-9 perspektiv för att eleven ska få bästa förutsättningar att uppnå sina mål och sin potential. Undervisningen sker i åldersblandade klasser. Du kommer att få arbeta i en lugn lärmiljö, fina lokaler och givetvis härliga elever och kollegor. Du får möjlighet att utveckla och skapa goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling tillsammans med ett engagerat arbetslag i åk 7-9 samt alla kollegor på skolan. Våra förstelärare stödjer dig i utvecklingsarbetet inom montessoripedagogiken. Rektorer och elevhälsoteam stödjer dig i arbetet så alla elever kan få bli sitt bästa. I din roll ingår mentorsuppdrag.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa inom åk 7-9 i Sv/So och har ett stort engagemang för att utveckla en modern montessoripedagogik. Behörighet i andra ämnen är också intressant. Du förväntas ha en förberedd lärmiljö för eleverna eller den elevgrupp du ansvarar för. Har du utbildning i montessoripedagogik och/eller erfarenhet av undervisning på montessoriskola så är det meriterande.
Du är välkommen att söka även om du ännu inte fått din legitimation och då skrivs anställningen som en visstidsanställning tills legitimation kan uppvisas.
Som person är du kreativ, social och lyhörd. Du har förmåga att entusiasmera eleverna och strävar efter att skapa trygghet och goda relationer med såväl elever som med vårdnadshavare och kollegor. Samarbete i olika former är en självklarhet då du blir en viktig del i ett arbetslag. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Välkommen med din ansökan. Vi jobbar med löpande urval och kan komma att kalla till intervju innan ansökningsperioden är över, så välkommen med din ansökan redan idag.
För oss är det viktigt att rätt person vill arbeta med oss!
Är du denna person, sök till oss.Publiceringsdatum2025-08-28Övrig information
Utdrag ur polisens belastningsregister samt utbildningsbevis ska uppvisas före anställning.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kräver signering av specifika dokument förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta HR-administratör Simon Priebe.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Hässleholms Montessoriskola är en kommunal grundskola med årskurserna F-9 samt fritidshem. På skolan går ca 300 elever. Vi arbetar alla med Maria Montessoris pedagogik som utgångspunkt i t.ex; bemötande, hänsyn och respekt för varandra och för skolans miljö, elever ska känna tillhörighet, må bra och få till stånd ett optimalt lärande. Vi arbetar till stor del åldersblandat. Skolan är placerad i centrala Hässleholm med goda tåg- och bussförbindelser.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön
