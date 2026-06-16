Grundskollärare/speciallärare resursskola årskurs 1-6
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2026-06-16
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Grundskollärare/Speciallärare till Pusselbiten i Dalby (årskurs 1–6)
Pusselbiten i Dalby söker nu en legitimerad lärare eller speciallärare för undervisning i årskurs 1–6. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Pusselbiten är en resursskola för elever inom grundskolan och den anpassade grundskolan med diagnoser inom autismspektrum. Här arbetar vi i små undervisningsgrupper med hög personaltäthet och stort fokus på att skapa trygga, tydliga och utvecklande lärmiljöer.
Vi erbjuder
Små elevgrupper och goda möjligheter att möta varje elev utifrån individuella behov.
Ett nära samarbete mellan lärare, elevhälsa, elevassistenter och skolledning.
Kompetensutveckling genom vår utbildningsorganisation Lära.
Närvarande och stöttande ledarskap.
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden.
Kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och skobidrag.
Möjligheter till utveckling och karriär inom Nytida.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som lärare på Pusselbiten ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen och elevernas individuella förutsättningar. Du arbetar i en miljö där struktur, tydlighet och anpassningar är centrala för elevernas lärande och välmående.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Planera och genomföra undervisning för elever i årskurs 1–6.
Anpassa undervisning, material och arbetssätt efter elevernas behov.
Skapa en tydlig och tillgänglig lärmiljö.
Använda bildstöd, AKK och andra kommunikativa verktyg vid behov.
Samarbeta med elevassistenter, elevhälsa och vårdnadshavare.
Delta i arbetslagsmöten, elevhälsomöten och skolans utvecklingsarbete.
Vi arbetar tvärprofessionellt och ser samverkan som en viktig del i att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling.
Om Pusselbiten
Pusselbiten ligger i Dalby, strax utanför Lund, och har cirka 40 elevplatser. Verksamheten omfattar:
Grundskola årskurs 1–6
Anpassad grundskola, ämnen, årskurs 1–6
Anpassad grundskola, ämnesområden, årskurs 1–9
Närheten till naturen ger goda möjligheter att använda utemiljön som en del av undervisningen och elevernas vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare eller speciallärare med behörighet för årskurs 1–6.
Du har erfarenhet av undervisning och är trygg i att planera och genomföra undervisning med utgångspunkt i läroplanens mål.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever inom autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Erfarenhet från resursskola eller anpassad grundskola är också en fördel.
Kunskaper inom tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande ses som meriterande.
Vi söker en person som är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är meriterande.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Omfattning: Heltid, ferietjänst (40+5)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 26 juni 2026
Lön: Individuell lönesättning
Registerutdrag från belastningsregistret ska uppvisas före anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.Kontaktuppgifter för detta jobb
Stefan Fornestedt Rektor/Verksamhetschef 070-722 03 18 stefan.fornestedt@nytida.se
Lidija Ljungberg Biträdande rektor 072-856 10 91 lidija.ljungberg@nytida.se
Facklig kontakt: Sveriges Lärare, 0770-33 03 03
Om Nytida
Nytida erbjuder stöd och omsorg inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt skolverksamhet. Med verksamheter över hela landet arbetar vi för att skapa trygghet, utveckling och livskvalitet för varje individ.
Nytida är en del av Ambea-koncernen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7918194-2056684". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Hällestadsvägen 182 (visa karta
)
247 50 DALBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nytida Kontakt
Stefan Fornestedt stefan.fornestedt@nytida.se 0707220318 Jobbnummer
9967047