Grundskollärare, speciallärare alternativt specialpedagog
Östra Göinge kommun / Grundskollärarjobb / Östra Göinge Visa alla grundskollärarjobb i Östra Göinge
2026-07-01
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Vi är en nyfiken och spännande kommun som utmanar gamla sanningar, som vågar prova nya vägar, som har ett mycket gott samarbete och förtroende mellan politik och tjänstemän. Hos oss är din kompetens, dina tankar och idéer både viktiga och välkomna. Vi satsar på dig, så att du kan satsa på det mest värdefulla vi har, våra elever och deras framtid!
Ett av Östra Göinges prioriterade mål är att ge alla barn och unga En bra start i livet. Därför prioriterar vi på våra skolor och på våra elevers utveckling. På Glimåkraskolan arbetar vi efter en pedagogisk helhetsidé där en tydlig vision visar vår gemensamma riktning. Du kommer till en skola med högt i tak, stort kollegialt engagemang och utveckling i fokus. Glimåkraskolan, som ligger centralt i samhället, bedriver undervisning i årskurserna F-6 samt fritidshem i delvis nya undervisningslokaler och fantastisk naturskön utemiljö.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi söker en flexibel och engagerad lärare, speciallärare alt. specialpedagog. Du kommer att arbeta i skolans särskilda undervisningsgrupp för årskurs 3-5, där eleverna är i behov av olika individuella stödinsatser. Dels elever som möter utmaningar i sin kunskapsutveckling, dels elever med andra svårigheter i sin skolsituation.
Du kommer att undervisa elever i behov av särskilt stöd både enskilt, i mindre grupper och inom klassens ram. Planering av undervisningen görs i samarbete med elevernas mentorer och eventuellt i samråd med specialpedagog. Du är en trygg och självklar ledare inom skolans olika verksamheter. Du har didaktisk och pedagogisk skicklighet och arbetar för elevernas bästa utifrån verksamhetens uppsatta mål. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning i enlighet med styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet utifrån ett relationellt förhållningssätt. Du har förmåga att möta olika individuella behov genom tydliggörande pedagogik och väl valda stödstrukturer.
Du strävar efter att utveckla din undervisning och att utvecklas i din roll som lärare. Du följer upp, utvärderar och dokumenterar åtgärdsprogram. Du deltar aktivt i det kollegiala utvecklingsarbetet för professionsutveckling och högre måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i att undervisa i lågstadiet eller mellanstadiet, alternativt speciallärare eller specialpedagog.
Du är en skicklig pedagog med god didaktisk förmåga och kan organisera och strukturera ditt arbete utifrån angivna mål. Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap samt har förmåga att möta elever med olika individuella behov.Du har höga förväntningar på eleverna, tror på allas förmåga att utvecklas och är beredd att skapa de bästa förutsättningarna för det. Du har en professionell framtoning i ditt bemötande av såväl elever, vårdnadshavare och kollegor samtidigt som du är lyhörd och tålmodig. Du har lätt för att samarbeta och ser samarbete med andra som en källa till utveckling.
Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du är nyfiken, modig och prestigelös.
Kunskap om tydliggörande pedagogik, SPSM:s tillgänglighetsmodell, bemötande av elever inom NPF och undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter är meriterande.
Erfarenhet av och utbildning inom språkutvecklande arbetssätt är önskvärt, liksom erfarenhet av Bornholmsmodellen, Fonomix, Legilexi, nationella bedömningsstöd och nationella prov.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker 2026-08-11 eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Vi tillämpar löpande rekrytering så låt inte din ansökan vänta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335214". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
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289 41 BROBY Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Rektor Glimåkraskolan
Annica Bjerkebo 044-775 6365 Jobbnummer
9987858