Grundskollärare spanska/engelska årskurs 7-9 till Innovitaskolan Motala
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Motala Visa alla grundskollärarjobb i Motala
2026-03-12
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Om rollen
Vår lärare i spanska och engelska kommer vara föräldraledig och vi söker nu en vikarie under läsåret 2026/2027. Har du erfarenhet av att undervisa i spanska och engelska i årskurs 7-9, och eventuellt i ytterligare ett ämne? Är du en driven, lösningsfokuserad lagspelare som brinner för att coacha vår framtida generation till kunskap och förberedelse inför framtiden? Då är du välkommen att ansöka. I uppdraget ingår sedvanliga arbetsuppgifter som lärare - planering, genomförande och efterarbete av undervisning, mentorskap samt att aktivt delta i skolans kollegiala processer.
Du ska vara van vid att planera och genomföra undervisning på högstadienivå med tillhörande bedömning. I klassrummet är du en tydlig ledare och du arbetar alltid med elevens måluppfyllelse i fokus. Du bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna, och du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor. I denna tjänst krävs det att du är strukturerad och drivande. Samtidigt behöver du vara ödmjuk inför våra elever, hela tiden tänka på elevens bästa och deras individuella förutsättningar och kunna guida dem rätt. Du trivs i en miljö präglad av nyfikenhet och lösningsfokus.
Vi erbjuder dig
Innovitaskolan är en del av AcadeMedia, vilket innebär att du får tillgång till ett starkt professionellt nätverk, kompetensutveckling via AcadeMedia Academy samt trygga och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Vi erbjuder:
• Kollektivavtal.
• Friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
• En dynamisk arbetsplats där dina idéer tas på allvar.
• Fantastiska kollegor som brinner för barns lärande och trygghet.
• Vikariat 80-100 % läsåret 26/27.
• Ferietjänst.
• Tillträde: Augusti 2026.
• Placeringsort: Motala.
Om skolan
Innovitaskolan Motala, tidigare Karin Boyeskolan, grundades 2003. 2021 blev skolan en del inom Innovitaskolan och AcadeMedia. Skolan är en fristående F-9 skola med fritidshem och 390 elever. Personalgruppen består av 40 medarbetare som leds av rektor och biträdande rektor.
Våra lokaler
Våra lokaler för elever i förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem är placerade på Folkparksgatan 15. Här har vi en stor skolgård och nära till grönområden och skogen i Bondebacka. För de äldre eleverna i årskurs 7-9 ligger skolan centralt placerad vid resecentrum.
Läs mer om Innovitaskolan på vår hemsida: innovitaskolan.se/motala/
Varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Bifoga lärarlegitimation samt meritförteckning.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Anders Gréen: anders.green@innovitaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
