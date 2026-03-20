Grundskollärare spanska årskurs 6-9 till Innovitaskolan Östersund
2026-03-20
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Innovitaskolan Östersund finns vid natursköna Sollidenområdet i Östersund. Naturen finns med som en viktig tillgång i elevernas skoldag. Här har vi engagerade och entusiastiska lärare och medarbetare som arbetar kollektivt utifrån alla elevers mål och välmående. Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida www.innovitaskolan.se/ostersund
En skola skapad för framtidens behov
Om rollen
Har du erfarenhet av att undervisa i spanska i årskurs 6-9, och eventuellt i ytterligare ämne (Svenska/Engelska/SVA)? Är du en driven, lösningsfokuserad lagspelare som brinner för att coacha vår framtida generation till kunskap och förberedelse inför framtiden? Då är du välkommen att ansöka. I uppdraget ingår sedvanliga arbetsuppgifter som lärare - planering, genomförande och efterarbete av undervisning, mentorskap samt att aktivt delta i skolans kollegiala processer. Publiceringsdatum2026-03-20Profil
Du ska vara van vid att planera och genomföra undervisning på högstadienivå med tillhörande bedömning. I klassrummet är du en tydlig ledare och du arbetar alltid med elevens måluppfyllelse i fokus. Du bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna, och du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor. I denna tjänst krävs det att du är strukturerad och drivande. Samtidigt behöver du vara ödmjuk inför våra elever, hela tiden tänka på elevens bästa och deras individuella förutsättningar och kunna guida dem rätt. Du trivs i en miljö präglad av nyfikenhet och lösningsfokus.
Vi erbjuder dig
Innovitaskolan är en del av AcadeMedia, vilket innebär att du får tillgång till ett starkt professionellt nätverk, kompetensutveckling via AcadeMedia Academy samt trygga och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Vi erbjuder:
• Kollektivavtal.
• Friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
• En dynamisk arbetsplats där dina idéer tas på allvar.
• Fantastiska kollegor som brinner för barns lärande och trygghet.Om tjänsten
• Spanska ca 60%. I kombination med annat ämne (Svenska/Engelska/SVA) kan det vara 100%.
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst (Ferietjänst) med inledande provanställning på 6 månader.
• Tillträde: Augusti 2026.
• Placeringsort: Östersund.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Bifoga lärarlegitimation samt meritförteckning.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Karin Ågren: karin.agren@innovitaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
Innovitaskolan
9809279