Grundskollärare sökes: Lärare MA,NO,TK åk 7-9.
Freinetskolan Mimer Ekonomisk Fören / Grundskollärarjobb / Norrtälje Visa alla grundskollärarjobb i Norrtälje
2025-09-22
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Freinetskolan Mimer Ekonomisk Fören i Norrtälje
Lärare MA/NO/TK åk 7-9 heltid.
Vill du vara med och utveckla Freinetskolan Mimers högstadium? Är du en engagerad pedagog med intresse av freinetpedagogik och skolutveckling? Gillar du att arbeta tematiskt och tätt tillsammans i arbetslag? Några av våra ledstjärnor är Alla barn är vinnare och Här är alla olika.
Välkommen till freinetskolan Mimer Tingshuset! Mimer är en fristående icke-vinstutdelande skola, som drivs av personalen (ca 60 fast anställda) tillsammans i ett personalkooperativ. Vi har två skolenheter: ett högstadium i f.d. Tingshuset Norrtälje samt låg- och mellanstadium och förskola på Utvägen. Vi har drivit skolan sedan 1997.
Vi söker en lärare i MA,NO,TK åk 7-9 100% från nu och tillsvidare.
Lärarlegitimation är en förutsättning för tjänsten.
En av Mimers ledstjärnor är att Alla barn är vinnare, och vi förväntar oss att all personal omfattas av det förhållningssättet. Vi arbetar utifrån Célestin Freinets teorier om barns lärande och utveckling, och ett intresse för freinetpedagogik är en förutsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: anneli.vs@mimer.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare MA/NO/TK 7-9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Freinetskolan Mimer ekonomisk fören
Valhallagatan 1 (visa karta
)
761 31 NORRTÄLJE Arbetsplats
Freinetskolan Mimer Tingshuset Jobbnummer
9519012