Grundskollärare slöjd i behandlande skola, deltid
2025-08-27
Svalnäs är en behandlande grundskola år 6-9 som är belägen i Roslags Näsby i Täby. De anställda utgörs av lärare och behandlare med socionomutbildning.
Här arbetar vi tätt tillsammans, lärare och behandlare, i en liten grundskola med integrerad dagbehandling. Vi har mellan 12-14 elever inskrivna i verksamheten.
Nu söker vi dig som är behörig att undervisa i slöjd, gärna i kombination med andra ämnen i grundskolan. Du är orienterad mot relationellt lärande och intresserad av att arbeta i team.
Du behöver vara en erfaren, lugn och trygg lärare som vill arbeta i ett mindre sammanhang. Här får du möjlighet att utveckla din pedagogiska profession på en skola där läraren får vara lärare och där du samarbetar tätt med skolans familjebehandlare. Här försöker vi möta varje elevs individuella behov.
Vi har gemensamma mötesfora som stödjer den integrerade skol- och behandlingsverksamheten.
Ring gärna så berättar vi mer!
Vi har Kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: micke@svalnas.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svalnäs, Ekonomisk Fören
Sågtorpsvägen 81 (visa karta
)
183 30 TÄBY Arbetsplats
Svalnäs Ek Fören Kontakt
Rektor
Mikael Wahlqvist micke@svalnas.se 0702469178 Jobbnummer
