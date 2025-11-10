Grundskollärare (särskild undervisningsgrupp) till Östergårdsskolan åk 4-6
2025-11-10
Vad du ska göra
Vi söker en behörig årskurs 4-6 lärare till våra särskilda undervisningsgrupper på mellanstadiet.
Tjänsten utformas beroende på vilka behörigheter du som sökande har. Som lärare i SUND behöver du möta eleverna utifrån deras olika förutsättningar och behov. Du behöver vara uppfinningsrik, kreativ och flexibel. Du har höga förväntningar på eleverna och kan utifrån deras individuella mål motivera och stötta eleverna till en så god progression som möjligt.
Du kommer att samverka med övriga kollegor på skolan i en prestigelös anda där vi alla stöttar, coachar och har roligt tillsammans. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik. Det är viktigt att du anpassar din undervisning och jobbar på ett språkutvecklande sätt. Du är även bra på att skapa goda relationer med våra elever.
Dina erfarenheter
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6 samt erfarenhet av att arbeta i särskild undervisningsgrupp eller motsvarande.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
Vad vi erbjuder
Östergårdsskolan och dess elever och personal flyttade in i nya fina lokaler höstterminen 2024. Östergårdsskolan har ca 650 elever i årskurserna 4-9 samt tillhörande fritidshem. På Östergårdsskolan arbetar vi tätt i arbetslag, med stort engagemang för att utveckla våra elever mot målen. Vi har under flera år arbetat med att utmana strukturer om hur skolan organiseras och hur vi kan arbeta annorlunda för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar. Vi är stolta över det arbete som görs samtidigt som vi fortsättningsvis försöker utveckla oss varje dag.Publiceringsdatum2025-11-10Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/95". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Skola Kontakt
Monika Karlsson, rektor monika.karlsson@halmstad.se Jobbnummer
9598110