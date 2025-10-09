Grundskollärare med undervisning i musik åk 4-9
Var med och bygg vår skola - vi bygger för framtiden - vi bygger med hjälp av Maria Montessoris värdegrund!
Vi erbjuder en tjänst på Casa Montessori i Partille. I en inspirerande miljö för undervisning kommer du att få arbeta tillsammans med härliga och kunniga kollegor. Detta i en personlig skola med stora möjligheter att påverka sitt arbete. Skolan är kommunens enda friskola och vi har förskola, F-klass, åk 1-9 samt fritidshem, allt som allt ca. 225 barn/elever. Skolan vilar på Maria Montessoris pedagogik och det märks bland annat genom att vissa klasser arbetar åldersintegrerat. Våra barn och elever tränas i att bli självständiga och självgående med tillit till sin egen förmåga att lösa de situationer som uppkommer i livet. Fritidshemmet har egna lokaler i skolan där det är väl inrett för kreativitet och lärande. I närheten av skolan finns uteidrottsplats och skolskog med vindskydd. Som stöd finns också skolans elevhälsa.
Tjänsten är en deltidstjänst 35% och innebär undervisning i musik åk 4-9. Eventuellt går tjänsten att kombinera med undervisning i spanska.
Vad önskar vi av dig?
Vi söker en legitimerad Grundskollärare med behörighet att undervisa i musik, som är engagerad och positiv och som vill vara med och utveckla vår skola. Vi önskar att du har erfarenhet av undervisning i musik sedan tidigare. Då skolan är en montessoriskola är det meriterande med montessoriutbildning eller tidigare erfarenhet av montessoripedagogik.
Låter detta intressant för dig?
Tjänsten är tillsvidare deltid 35% med start 251103 . Din ansökan vill vi ha snarast och vi intervjuar fortlöpande. Skicka din ansökan till: jobb@casamontessori.se
.
Välkommen med din ansökan! För mer information kring vår skola gå gärna in på vår hemsida www.casamontessori.se.
För frågor kring tjänsten ber vi dig kontakta vår bitr.rektor Maria Ward på tel: 031-336 23 90.
rektor Mats Bergdahl på tel: 0706200667
mail: jobb@casamontessori.se
Vår litenhet är en styrka!
