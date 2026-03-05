Grundskollärare med speciallärarutbildning med inriktning IF
2026-03-05
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Vi söker nu grundskollärare med speciallärarutbildning inriktning IF som ansvarar för och undervisar elever i anpassad grundskola- antingen åk 1-6. Vill du ha ett roligt, varierande och meningsfullt arbete, där du kan göra skillnad för andra människor? Då är du välkommen att söka jobb hos oss. På anpassad grundskola går elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar tillsammans för att våra barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, självständiga, nyfikna och trygga individer.
Som lärare hos oss ansvarar och undervisar du eleverna och i tjänsten ingår även mentorsansvar, samt en arbetslagsledarroll där du handleder och ansvarar för ditt arbetslag. Arbetet innebär att du tillsammans med övriga kollegor planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet på arbetsplatsen. Din uppgift är att skapa de bästa möjligheterna för att elever, vårdnadshavare och kollegor ska trivas och känna sig trygga.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en grundlärarexamen med behörighet att undervisa i år 1-6. Dessutom har du speciallärarexamen med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Du behöver vara väl insatt i anpassade grundskolans läroplan och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som lärare samt erfarenhet av NPF-diagnoser.
Du är en person som gillar att arbeta mot mål och du planerar och prioriterar ditt arbete för att nå dem. När målen ändrar sig, ändrar du inriktning och du anpassar dig lätt till nya omständigheter. Du har en positiv inställning och ser möjligheter i förändring och ser utveckling som en del av arbetet. Du är strukturerad och tydlig i ditt arbetssätt och i mötet med barn.
Som person relaterar du till andra på ett smidigt och lyhört sätt. Du har en god samarbetsförmåga och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du samordnar grupper, skapar engagemang och delaktighet och är således en referenspunkt för andra. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar vilket återspeglas i mötet med andra människor. Du är trygg och stabil i ditt agerande, har ett lågaffektivt förhållningssätt och du anpassar dig efter människan du har framför dig.
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Du som sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
