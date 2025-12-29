Grundskollärare med fokus på läsning till Augustenborgsskolan
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2025-12-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252975 Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare lärare i svenska som vill vara med och utveckla vår skolas arbete med läsning!
Är du en erfaren lärare som vill vara med och utveckla vår skolas arbete med läsning? Du kommer att utgå från vårt Skolbibliotek där det idag finns en behörig Skolbibliotekarie. Denna tjänst är en ny tjänst som kommer att byggas upp och utvecklas i samverkan med både skolbiblioteket, skolledning, förstelärare och lärare.
I tjänsten kommer du att:
• Arbeta strategiskt och praktiskt med läsning i alla ämnen i samverkan med lärare.
• Vara drivande i arbetet med att planera, genomföra och följa upp läsfrämjande insatser för elever i åk 4-9.
• Använda och vidareutveckla skolbiblioteket som en aktiv del av undervisningen. Genom att stödja lärarna i deras val av böcker så som läromedel, facklitterat ur och skönlitteratur kopplat till olika ämnen och ämnesområden.
• Handleda kollegor i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, med fokus på lässtrategier, textförståelse och källkritik.
• Bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete kopplat till elevers läsutveckling och måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker nu en examinerad och legitimerad lärare i svenska som vill axla ett utvecklande och meningsfullt uppdrag med stort pedagogiskt ansvar. Det är meriterande om du även innehar behörighet i svenska som andraspråk. Som person är du en skicklig, engagerad och utvecklingsbenägen pedagog med ett starkt driv. Du har en god förmåga att leda dig själv, ta ansvar för ditt uppdrag och driva utvecklingsarbete framåt, samtidigt som du är mycket skicklig på att samarbeta och bygga professionella relationer med såväl elever som kollegor och skolledning.
För att lyckas i rollen ser vi att du har god och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med läsning och läsfrämjande insatser. Du besitter gedigen kunskap om läsning i alla ämnen samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, och har god kännedom om genrepedagogik. Vidare ser du skolbiblioteket som en central resurs för både undervisning och lärande.
Hos oss erbjuds du en möjlighet att påverka och vidareutveckla skolans långsiktiga arbete med läsning i en organisation som värderar kollegialt lärande och pedagogisk utveckling högt. Du kommer att arbeta i nära samarbete med skolledning, skolbibliotek och engagerade kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Augustenborgsskolan är en F-9-skola i Malmös södra innerstad med ca 750 elever. Vi är en mångkulturell skola med elever och personal från alla världens hörn. Här finns nyfikna elever med stor lust att lära. På vår skola arbetar vi i arbetslag tillsammans med kompetenta och drivna kollegor. Du får en verksamhetsnära skolledning som förväntar sig att du tar ansvar för din egen, dina kollegors och hela skolans utvecklingsarbete. Vi arbetar tillsammans och samarbete är en nyckelkompetens på vår skola. Skolan har strukturer för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi arbetar med att utveckla Genrepedagogiken och vårat värdegrundsarbete på hela skolan.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges Lärare
Katarina Persson katarina.bilen@malmo.se - Jobbnummer
9664297