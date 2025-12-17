Grundskollärare med behörighet i matematik och NO åk 7-9
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Rödebyskolan ligger vackert belägen i Rödeby, cirka 15 minuter norr om centrala Karlskrona. Här kombinerar vi småstadens lugn med närhet till staden.
Skolan är uppdelad i två enheter: en F-6-enhet och en 7-9-enhet. Detta ger oss goda möjligheter att möta eleverna utifrån deras ålder, behov och utvecklingsnivå. Hos oss finns en stark samarbetskultur, engagerade kollegor och ett tydligt fokus på att alla - både elever och medarbetare - ska må bra och utvecklas.
Rödebyskolan är en arbetsplats där det finns plats att växa - tillsammans!Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som lärare har du en central uppgift i att utveckla undervisningen genom att använda varierade arbetssätt. Du förväntas integrera digitala verktyg som en naturlig del av din undervisning för att skapa en modern och engagerande lärmiljö. En viktig del av ditt arbete är att etablera en trygg och studiemiljö i klassrummet, där eleverna känner sig säkra och motiverade att lära. Du kommer också att arbeta aktivt med att bygga starka professionella relationer med elever, vårdnadshavare, samt med dina kollegor, för att främja en positiv och samarbetsinriktad atmosfär på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i matematik och No 7-9.
Du är en relationsskapande person som har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta i team. Att nå gemensamma mål tillsammans med kollegor ser du som en självklar del av yrkesrollen.
Du har ett strukturerat och reflekterande arbetssätt och är lyhörd i mötet med både elever och kollegor. Du lyssnar aktivt och förstår andras perspektiv,
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
