Grundskollärare matematik och NO till Killebäckskolan årskurs 7-9
Lunds kommun / Grundskollärarjobb / Lund Visa alla grundskollärarjobb i Lund
2026-04-30
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är legitimerad grundskollärare i matematik och NO för årskurs 7-9 till Killebäckskolan.
I ditt läraruppdrag ansvara du för att organisera, planera, genomföra och bedöma elevers förvärvade kunskaper både självständigt och i samarbete med dina kollegor i arbetslaget.
Mentorskap ingår i tjänsten. Som mentor kommer du att stötta och guida en grupp elever genom deras skolgång och hjälpa dem att nå sin fulla potential. Du kommer också att samarbeta med en kollega från arbetslaget och personal från elevhälsa för att säkerställa att eleverna får det stöd och den vägledning de behöver.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs 7-9 i matematik och NO. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare är det meriterande. Du har god insikt och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt tillämpa dem i ditt dagliga arbete.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du utifrån ett inkluderande förhållningsätt och använder varierande undervisningssätt för att se till att alla elever uppnår lektionens syfte och mål. Vi söker dig som är strukturerad, empatisk och lyhörd. Du behöver också vara flexibel och kunna anpassa dig till olika elevers behov och förutsättningar. Du har ett helhetsperspektiv på elevens utveckling och arbetar för att bygga upp elevernas självförtroende till att uppnå lärandemålen.
För att trivas som lärare hos oss är det viktigt att du är flexibel, kommunikativ och har en god förmåga att samarbeta med både elever och kollegor. Du har en god pedagogisk insikt och förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Din undervisning utgår från forskningsbaserade metoder, är kreativ och strävar efter att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling.
Rollen som lärare kräver att du har goda datorkunskaper och med lätthet kan nyttja de digitala verktygen som finns att tillgå.
Vi har i denna rekrytering valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Killebäckskolan är en 4-9 skola där vi tror på elevernas förmågor och stödjer dem i att växa både i kunskap och som människor. Vi arbetar aktivt för att varje elev ska skaffa sig goda kunskaper och erfarenheter som är anpassade efter elevernas förutsättningar och förmågor. Alla elever ges möjlighet och uppmanas att ta ansvar för sitt eget lärande och utveckling.
Killebäckskolan har en fotbollsakademi i samarbete med MFF. Det innebär att elever ges möjlighet att utvecklas som idrottare och samtidigt gör en satsning på skolan.
På Killebäckskolan arbetar vi tillsammans för en positiv och flexibel organisation där medskapande och ansvar är två självklara komponenter. Medarbetarna på skolan är organiserade i årsvisa arbetslag och kännetecknas av hög relationskompetens. Med utgångspunkt i det kollektiva lärandet och med tydlig målbild förbättrar vi organisationen i vår strävan att nå visionen En utbildning i världsklass. Genom värdeorden Kunskap, Trygghet, Glädje och Gemenskap skapar vi värdegemenskap och tillit genom hela organisationen.
Killebäckskolan är belägen i natursköna Södra Sandby, strax öster om Lund. Hit kan du lätt ta dig med cykel, buss eller bil. Vi är en 4-9 skola med cirka 490 elever. Skolan totalrenoverades 2010 och är en modern, välutrustad skola med fina och ändamålsenliga lokaler.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: Beställ utdrag ur belastningsregistret
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Rektor
Malin Sellberg malin.sellberg@lund.se Jobbnummer
9884314