Grundskollärare matematik och biologi Kyrkskolan åk 7-9
2026-02-24
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
, Borlänge
, Leksand
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Arbetsplatsen
Är du legitimerad lärare i matematik och biologi ? Då ska du söka tjänst hos oss på Kyrkskolan!
Kyrkskolan ligger i centrala Ludvika och är en högstadieskola. Läsåret 26/27 kommer vi att vara ca 540 elever och ca 75 personal som jobbar här. Skolan har elever och personal från världens alla hörn. Vår arbetsplats består av tre arbetslag där det finns en stor kompetens och erfarenhet. Tillsammans skapar vi den bästa skolan för varje elev som går där. Som anställd hos får du uppleva kommunens värdegrund Lagandan: relationer, glädje, lärande och driv.
Som anställd i kommunen kan du få ta del av de förmåner som erbjuds. Bl.a. friskvård, 80-90-100, semesterväxling och kompetensutveckling.
Arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning i årskurs 7-9 i enlighet med skolans styrdokument, individuellt och i arbetslag.
* Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övriga på skolan.
* Du deltar aktivt i den kompetensutveckling som genomförs. Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
• Legitimerad lärare med inriktning matematik och biologi för åk 7-9 .
* Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa konflikter.
* Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevernas behov och tycker det är roligt att arbeta med ungdomar.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner och goda möjligheter till kompetensutveckling. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 260810
Antal platser: 1
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Rektor Kristin Hägglund 0240-565863
Biträdande rektor Emma Risberg 0240-86230
Arbetstagarorganisation:
Sveriges Lärare nås via växeln 0240-86 000
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 260412. Vi tar endast emot ansöningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Jobbnummer
