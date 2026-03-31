Grundskollärare Ma/Sv/Eng/NO/Tk åk 4-6 till Röinge skola
2026-03-31
Vad erbjuder vi?
På Röinge skola blir du en del av ett drivet och varmt kollegium som tillsammans arbetar för att våra elever ska nå sin fulla potential.
Här möts du av en positiv och utvecklingsinriktad arbetsmiljö där vi tror på höga förväntningar, aktivt elevinflytande och att varje elev ska få växa utifrån sina egna förutsättningar.
Som lärare hos oss får du möjligheten att:
Undervisa i svenska, engelska, matematik, NO och teknik
Arbeta med Schoolsoft som stöd för dokumentation samt kommunikation med elever och vårdnadshavare.
Vara del av ett engagerat arbetslag som gärna delar idéer, erfarenheter och utvecklar undervisningen tillsammans.
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning vid fortsatt föräldraledighet.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i svenska, engelska, matematik, teknik och NO-ämnena. Tidigare erfarenhet av undervisning är meriterande.
Som person är du:
Kreativ och inspirerande, med förmåga att skapa engagemang och nyfikenhet hos eleverna.
En pedagog som utgår från elevens styrkor, erfarenheter och möjligheter.
Trygg i att bygga positiva relationer och att forma en inkluderande lärmiljö.
Intresserad av att arbeta i en flerkulturell miljö och uppskattar mötet med nya perspektiv och erfarenheterPubliceringsdatum2026-03-31Övrig information
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Du kan hämta det på Polisens hemsida. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att utvecklas och vara med och påverka? Vill du arbeta inom skolans värld där vi utmanar varandra och känner arbetsglädje? Vill du arbeta på en arbetsplats där vi kan, vill och vågar? Varmt välkommen att söka tjänst på Röinge skola. Röinge skola är en F-6 skola belägen i utkanten av Hässleholm med härliga omgivningar. Skolan är enparallellig med ca 170 elever. På skolan finns ett fritidshem där elever är fördelade på tre avdelningar i egna lokaler.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Röinge skola Kontakt
Robert Liljeström 0451268457 Jobbnummer
9829863