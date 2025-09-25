Grundskollärare ma/no/tek Ranagårdsskolan åk 7-9
Ranagårdsskolan är sedan hösten 2024 en nystartad f-9 skola som ligger i det nybyggda bostadsområdet Ranagård. På skolan finns även anpassad grundskola, mötesplats för unga efter skoltid och ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Till hösten 2025 växer skolan till ca 550 elever från dagens ca 430. Grundskolan har ett nära samarbete med den anpassad grundskolan.
Att arbeta på Ranagårdsskolan innebär att du ingår i ett lag med olika lagdelar men där alla är viktiga för det slutgiltiga resultatet. På Ranagårdsskolan har alla samma målsättning - att utveckla en likvärdig framgångsrik undervisning i ett helhetsperspektiv f-9. Studiero uppstår när vi tillsammans arbetar fram gemensam syn på ledarskap, rutiner och undervisning. Vi vill göra skillnad för de elever som går 10 år på samma grundskola. Elevhälsa och övriga pedagoger har ett nära samarbete i det dagliga arbetet. Att få vara med och utveckla denna skola är för många en dröm. Nu kan den möjligheten finnas för dig. För att bli aktuell att arbeta på Ranagårdsskolan är det viktigt att du delar vår vision och har viljan och förmågan att omsätta den i praktiken.
Skolans vision
Ranagårdsskolan ska bli den bästa möjliga skola vi kan erbjuda våra elever!
Den bästa möjliga skolan tar ansvar för elevens hela skoldag från fritidshemmet och förskoleklass till åk 9. Vidare krävs det ett förhållnings- och arbetssätt där varje medarbetare förstår sin viktiga roll för helheten och har tron på att vi som individer och kollektiv gör skillnad för eleverna. För att bli den bästa möjliga Ranagårdsskolan krävs en vilja att ständigt utvecklas och lära, som individ och kollektiv. Den bästa möjliga skolan kräver en hög grad av samverkan mellan all personal.
Mina kollegors framgång är min angelägenhet. Läs vidare om skolans vision på: Om skolan - Ranagårdsskolan - Halmstads kommunPubliceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Tillsammans med dig vill vi bryta den nationella negativa måluppfyllelsen i ämnet matematik. Du kommer företrädesvis undervisa i ma/no/tk i åk 7-9. Det kan även ingå undervisning av elever i vår särskilda undervisningsgrupp Kompassen. Du kommer precis som andra lärare på skolan ha ett mentorsuppdrag.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare för högstadiet och har behörighet att undervisa i matematik och naturorienterande ämnen. Du brinner för att vara med och bygga upp och utveckla vår nya skola. Du är kreativ, lösningsfokuserad och prestigelös. Du låter ditt förgivettagande utmanas. Du gillar att utmana andra och dela med dig av dina erfarenheter. Du är en lagspelare. Du har ett tydligt ledarskap och ser värdet av att bygga relationer med eleverna även utanför klassrummet. Eftersom skolan utvecklar en likvärdig och kvalitetssäkrad undervisning ser du värdet av att utveckla detta i ett f-9 perspektiv. Det är meriterande med behörighet i teknik.
ÖVRIGT
Det är viktigt att du i din ansökan beskriver och motiverar varför du vill arbeta på Ranagårdsskolan. Referera gärna till skolans vision, beskrivningar i denna annons samt beskriv hur du kan bidra till utveckling av Ranagårdsskolan. Ge en tydlig bild av din undervisning i ansökan.
Arbetsgivaren har ambitionen att på nytt återuppta en dialog med Sveriges lärare om ett lokalt avvikelseavtal. Syftet med detta är att öka möjligheterna att utveckla den bästa möjliga skolan men lika viktigt är att både lärares och andra medarbetares arbetsmiljö förbättras. Det är viktigt att du som söker till Ranagårdsskolan känner till detta redan nu.
Intervjuer sker löpande så det kan vara viktigt att göra en tidig ansökan.
Rektor
Dick Hero dick.hero@halmstad.se 0702058933
