Grundskollärare Ma, No och teknik årskurs 7-9 till Lerbäckskolan
2026-02-12
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
, Malmö
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Grundskollärare arbetar med att planera och genomföra undervisning i enlighet med gällande läroplan.
Grundskolläraren arbetar pedagogiskt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt kommunala, nationella och internationella styrdokument. Grundskolläraren är väl förtrogen med aktuell läroplan. I uppdraget ingår att, tillsammans med arbetslaget, undervisa elever för att främja deras utveckling och lärande.
Grundskolläraren ansvarar för att:
- Aktivt arbeta med att utforma och utveckla undervisningen i enlighet med aktuell läroplan samt utvärdera de olika moment som eleverna ska arbeta med.
- Skapa en trygg miljö i skolan som syftar till att stärka eleverna i deras kunskapsutveckling såväl som sociala utveckling.
- Utveckla pedagogiskt innehåll som utmanar och stimulerar elevernas intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
- Utforma undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov.
- Alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt och utbildningens innehåll, samt möjliggör ett demokratiskt arbetssätt där eleverna aktivt deltar.
Vi söker dig
Vi söker dig som har grundskollärarexamen samt lärarlegitimation i ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik med behörighet att undervisa i årskurs 7-9. Vidare söker vi dig som har 4-5 års erfarenhet av att undervisa i grundskola. Det är meriterande om du har fördjupande ämnesutbildningar utöver lärarutbildning.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara initiativtagande och kunna driva frågor framåt. Vi tror att du är utvecklingsorienterad och har ett engagemang för undervisningens och skolans fortsatta utveckling. Det är viktigt att du har en mycket god förmåga att samarbeta och enkelt kan bygga goda och hållbara relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi söker dig som har goda kunskaper i digitala verktyg. På skolan använder vi oss av Prorenata, Unikum och Edlevo och vi ser gärna att du har vana att arbeta i dessa eller liknande system.
I denna rekrytering har vi valt att tillämpa löpande urval, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Lerbäckskolan är en F-9 skola med cirka 850 elever i centrala Lund med närhet till goda förbindelser såsom tåg och buss.
Lerbäckskolan genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap. Skolan kännetecknas av en blandning av fina traditioner, kreativitet och musikalitet samt en stor portion engagemang och hög kompetens. Vi håller hög kvalitet i vår verksamhet med prioriterade utvecklingsområden. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild möta varje elev och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Vår ambition är att nå detta genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen och skapar förutsättningar och möjligheter för alla elever att nå målen.
På skolan arbetar vi tillsammans för en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.
Lerbäckskolan har ett internationellt samarbete och ett aktivt skolbibliotek och ett väl utvecklat samarbete mellan IKT pedagog, skolbibliotekarie och undervisning.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Susanne Berndtros, rektor susanne.berndtros@lund.se 046-3593276 Jobbnummer
9739825