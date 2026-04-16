Grundskollärare Ma/No och teknik åk 7-9 till Västerskolan
Västerskolan söker nu en engagerad matematiklärare som vill vara med och utveckla undervisningen tillsammans med oss.
Vad erbjuder vi?
Hos oss kommer du till en arbetsplats med höga ambitioner och stark lagkänsla. Skolans profil med fotboll bidrar till en miljö där målmedvetenhet, gemenskap och tävlingsanda präglar verksamheten - både på planen och i klassrummet.
Västerskolan är en trygg arbetsplats med stor stabilitet. Många av våra medarbetare har arbetat här under lång tid, samtidigt som vi ständigt strävar efter att utvecklas och lära nytt tillsammans.
Vi arbetar utifrån ÖK - överenskommelser, där vi gemensamt utvecklar undervisningen genom kollegialt lärande, analys och uppföljning. Hos oss är samarbete en självklar del av vardagen - vi tror på kraften i att arbeta tillsammans, där 1 + 1 faktiskt blir 3.
Du kommer att arbeta nära våra förstelärare i matematik, där ni tillsammans utvecklar skolans gemensamma undervisningsstruktur - Västermodellen i matematik. Modellen syftar till att skapa en tydlig progression, stärka elevernas begreppsförståelse och utveckla undervisningen genom gemensam planering, analys och kollegialt lärande.
I årskurs 9 arbetar vi i lärarteam, där tre matematiklärare undervisar två klasser tillsammans. Detta gör att vi kan skapa flexibla undervisningsgrupper och anpassa undervisningen så att varje elev får rätt stöd och utmaning utifrån sina förutsättningar.
Genom detta arbetssätt skapar vi goda förutsättningar för differentierad undervisning, kollegialt samarbete och hög måluppfyllelse i matematik.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett engagerat kollegium där vi utvecklar undervisningen tillsammans - och där både elever och medarbetare ges möjlighet att växa.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 7-9 i matematik och NO- ämnen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning.
Som person är du kreativ samt har förmågan att entusiasmera eleverna och strävar efter att skapa en positiv lärmiljö. Utgångspunkten för ditt möte med eleven är att finna de erfarenheter och kunskaper som är elevens tillgångar. Du tycker om att arbeta i flerkulturella miljöer och blir inspirerad av nya kunskaper och erfarenheter.Publiceringsdatum2026-04-16Övrig information
Vi erbjuder två tjänster där den ena är på 100% och den andra på 50%.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Du kan hämta det på Polisens hemsida. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Västerskolan är en F-9 skola och skolledningen består av rektor och biträdande rektorer.
Verksamheten präglas av ett kontinuerligt och målmedvetet arbete med den värdegrund som gäller för den svenska skolan. Inom ramen för rektorsområdet arbetar vi för att varje elev ska känna engagemang för sin egen utbildning och utveckling mot de mål som gäller enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2022.
Vi undervisar varje dag drygt 500 elever varav 300 på högstadiet. Västerskolan har en tydlig inriktning mot idrott & hälsa vilket främst syns genom samarbetet med Malmö FF där vi är en av 18 akademier i Skåne.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
291 80 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerskolan Kontakt
Elhami Syla 0451-267000 Jobbnummer
9857390