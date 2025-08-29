Grundskollärare låg-och mellanstadiet, Hedenvindskolan Strömsund
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Strömsund Visa alla grundskollärarjobb i Strömsund
2025-08-29
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen i Strömsund
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Vill du arbeta på en skola där din röst hörs, dina idéer får blomma och där du står i centrum för skolans utveckling? Då är Hedenvindskolan i Strömsund rätt plats för dig. Vi söker nu en engagerade och legitimerade lärare som vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss.
Hedenvindskolan är en F6-skola med cirka 280 elever, inklusive integrerad särskola. Vi har tre fritidshemsavdelningar, uppdelade utifrån barnens ålder. Hos oss arbetar du i små klasser tillsammans med en resursperson som finns i varje klass för att stötta undervisningen.
Vi tror på kraften i samarbete och på den positiva förändring som sker när engagerade pedagoger utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbete som genomsyrar hela skolans verksamhet både i klassrummet och på rasterna.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Du kommer att vara klasslärare med ansvar för en klass. Arbetet innebär att du självständigt och tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet. Värdegrundsarbetet integreras naturligt i undervisningen och skolvardagen.
Som lärare på vår skola förväntas du samarbeta aktivt för att skapa en vi-känsla där personal, elever och vårdnadshavare känner ett gemensamt ansvar för skolans miljö, trivsel och utveckling. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.
Vad vi erbjuder dig
• Ett nära och stöttande ledarskap som rektor finns jag tillgänglig för dialog, stöd och pedagogiska samtal.
• Kollegialt lärande gemensam planering, reflektion och utveckling inom arbetslaget.
• Utrymme att påverka dina idéer tas på allvar och du deltar i beslut som rör din vardag.
• Kompetensutveckling utifrån både skolans behov och dina intressen.
• Tid och resurser för att prova nya pedagogiska metoder och verktyg.
• Mentorskap som nyanställd får du stöd av en erfaren kollega.
Vi vill skapa en arbetsplats där lärande och utveckling aldrig tar slut och där du får vara med och forma framtidens undervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad lärare med behörighet inom F3, 46 eller F6
• har erfarenhet av undervisning i grundskolan
• är trygg i ledarrollen och har förmåga att skapa goda relationer
• har ett relationellt förhållningssätt och ser varje elevs unika behov
• är flexibel, samarbetsinriktad och lösningsfokuserad
• har grundläggande IT-kompetens
• har utbildning i svenska som andraspråk (meriterande)
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.
ÖVRIGT
Vill du veta mer om vår skola eller tjänsterna? Tveka inte att kontakta mig som rektor jag berättar gärna mer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1378273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds kommun
(org.nr 212000-2486) Arbetsplats
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor , Hedenvindskolan
Bitte Jonsson birgitta.jonsson@stromsund.se 0670-162 54 Jobbnummer
9481772